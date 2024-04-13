Çok Güzel Hareketler'in Sevilen Oyuncusu Selen Esen'in Kenan Doğulu'ya Benzerliğine Yorum Yağdı

Ekranların yoğun ilgi gören komedi programlarından Çok Güzel Hareketler'in oyuncularından Selen Esen ve eşi Emin Oğuz Çelebi'nin sosyal medya paylaşımları da yakından takip ediliyor. Eğlenceli çiftin son paylaşımında Selen'in şarkıcı Kenan Doğulu'ya olan benzerliği ortalığı kırdı geçirdi!