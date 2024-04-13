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Çok Güzel Hareketler'in Sevilen Oyuncusu Selen Esen'in Kenan Doğulu'ya Benzerliğine Yorum Yağdı

Çok Güzel Hareketler'in Sevilen Oyuncusu Selen Esen'in Kenan Doğulu'ya Benzerliğine Yorum Yağdı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
13.04.2024 - 22:17

Ekranların yoğun ilgi gören komedi programlarından Çok Güzel Hareketler'in oyuncularından Selen Esen ve eşi Emin Oğuz Çelebi'nin sosyal medya paylaşımları da yakından takip ediliyor. Eğlenceli çiftin son paylaşımında Selen'in şarkıcı Kenan Doğulu'ya olan benzerliği ortalığı kırdı geçirdi!

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Star Tv ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler'in her bölümü ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Hem Yılmaz Erdoğan hem Eser Yenenler'in sunduğu komedi programının oyuncuları da yıldızlarını parlatıyor.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler'in her bölümü ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Hem Yılmaz Erdoğan hem Eser Yenenler'in sunduğu komedi programının oyuncuları da yıldızlarını parlatıyor.

Ekibin en sevilen üyeleri arasında hiç şüphesiz ki Emin Oğuz Çelebi ve Selen Esen yer alıyor desek yanılmış olmayız.

Ekibin en sevilen üyeleri arasında hiç şüphesiz ki Emin Oğuz Çelebi ve Selen Esen yer alıyor desek yanılmış olmayız.

Gerçek hayatta evli olan Selen ve Oğuz çiftinin skeçlerde de beraber rol aldığına çok kez şahit olmuştuk.

Gerçek hayatta evli olan Selen ve Oğuz çiftinin skeçlerde de beraber rol aldığına çok kez şahit olmuştuk.

Geçtiğimiz aylarda ekipten ayrıldığını sosyal medya hesabından açıklayan Selen ve ekipte tam gaz skeçlerde rol almaya devam eden eşi Oğuz romantik paylaşımlarıyla beğenileri toplamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda ekipten ayrıldığını sosyal medya hesabından açıklayan Selen ve ekipte tam gaz skeçlerde rol almaya devam eden eşi Oğuz romantik paylaşımlarıyla beğenileri toplamaya devam ediyor.

Uyumlarıyla gözlerden kalpler çıkaran ikilinin bitmek tükenmek enerjisi sosyal medya hesaplarına da yansıyor.

Uyumlarıyla gözlerden kalpler çıkaran ikilinin bitmek tükenmek enerjisi sosyal medya hesaplarına da yansıyor.
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Şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun 90'lı yıllardaki imajını eşi Selen Esen'in şimdiki haline benzeten Emin Oğuz Çelebi'nin paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi adeta.

Şarkılarıyla gönüllere taht kuran ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'nun 90'lı yıllardaki imajını eşi Selen Esen'in şimdiki haline benzeten Emin Oğuz Çelebi'nin paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi adeta.

"Benziyo muyum ya o kadar🤓" notuyla paylaşılan video hem Çok Güzel Hareketler ekibi hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

"Benziyo muyum ya o kadar🤓" notuyla paylaşılan video hem Çok Güzel Hareketler ekibi hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

Hadi gelin, kim ne yorum yapmış beraber görelim...

Hadi gelin, kim ne yorum yapmış beraber görelim...
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