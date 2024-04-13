Ünlü K-Pop Yıldızı Hayatını Kaybetti: Evinde Ölü Bulundu!
Ünlü K-Pop Yıldızı Hayatını Kaybetti: Evinde Ölü Bulundu!
Güney Kore'nin popüler K-Pop yıldızı Park Bo-ram hayatını kaybetti. 30 yaşında hayata veda eden genç şarkıcı arkadaşının evinde ölü bulundu.
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Oldukça genç yaşta hayatını kaybeden K-Pop yıldızlarına bir isim daha eklendi maalesef. Park Bo-ram Güney Kore'nin başkenti Seul’deki bir arkadaşının evinde yaşamını yitirdi.
Evde baygın halde bulunduktan sonra acil şekilde hastaneye kaldırıldı, yaklaşık bir saat sonra kötü haber geldi.
AllKPop haber kaynağına göre; Namyangju Polis Karakolu, kalp krizi geçirdiği düşünülen genç yıldızın arkadaşlarıyla beraber içki içtiğini açıklayan bir rapor yazdı.
Acı haberi genç şarkıcının ajansı Xanadu Entertainment tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamada da "Park Bo-ram 11 Nisan akşamı geç saatlerde aniden aramızdan ayrıldı. Hayranlarına bu ani haberi verirken kalplerimiz derin bir üzüntü içinde. Şarkıcının ailesiyle yapılacak görüşmenin ardından bir cenaze töreni ve cenaze işlemleri planlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Geçtiğimiz pazar günü Weekend Edition'a açıklamalarda bulunan Bo-ram şarkı hakkında da "Bence pek çok insan bu şarkıyı dinledikten sonra daha fazla egzersiz yapmak, kilo vermek ve diyet yapmak için motive oldu." demişti.
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Geçmiş yıllarda bir dergiye verdiği röportajda da “Sadece güzel bir vücut şekline ulaşmaktan çok daha fazlası olduğunu düşünüyorum. Hayat şeklin tamamen değişiyor.” ifadelerini kullanmıştı.
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