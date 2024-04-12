Bayramda Sahneye Çıkıp Şarkılarıyla Coşturan Ünlülerin En Şık ve Rüküş Olanlarını Oylarınızla Belirliyoruz!
Bayramda Sahneye Çıkıp Şarkılarıyla Coşturan Ünlülerin En Şık ve Rüküş Olanlarını Oylarınızla Belirliyoruz!
Ramazan Bayramı tüm coşkusuyla geldi! Bayram tatilinde birbirinden ünlü isimler sevenlerini şarkılarıyla coşturmak için sahneye çıktı.
Magazin gündemine bomba gibi düşen konserlerin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla seçiyoruz.
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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1. İrem Derici:
2. Hadise:
3. Ajda Pekkan:
4. Simge Sağın:
5. Yıldız Tilbe:
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6. Melek Mosso:
7. Ceylan Ertem:
8. Zara:
9. Gülşen (Bayramın 1. Günü):
10. Gülşen (Bayramın 2. Günü):
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11. Ece Seçkin:
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