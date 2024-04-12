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Bayramda Sahneye Çıkıp Şarkılarıyla Coşturan Ünlülerin En Şık ve Rüküş Olanlarını Oylarınızla Belirliyoruz!

Bayramda Sahneye Çıkıp Şarkılarıyla Coşturan Ünlülerin En Şık ve Rüküş Olanlarını Oylarınızla Belirliyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
12.04.2024 - 12:32

Ramazan Bayramı tüm coşkusuyla geldi! Bayram tatilinde birbirinden ünlü isimler sevenlerini şarkılarıyla coşturmak için sahneye çıktı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen konserlerin en şık ve en rüküş ünlülerini sizlerin oylarıyla seçiyoruz.

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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1. İrem Derici:

1. İrem Derici:

2. Hadise:

2. Hadise:

3. Ajda Pekkan:

3. Ajda Pekkan:

4. Simge Sağın:

4. Simge Sağın:

5. Yıldız Tilbe:

5. Yıldız Tilbe:
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6. Melek Mosso:

6. Melek Mosso:

7. Ceylan Ertem:

7. Ceylan Ertem:

8. Zara:

8. Zara:

9. Gülşen (Bayramın 1. Günü):

9. Gülşen (Bayramın 1. Günü):

10. Gülşen (Bayramın 2. Günü):

10. Gülşen (Bayramın 2. Günü):
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11. Ece Seçkin:

11. Ece Seçkin:
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