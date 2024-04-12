Bacak Boyunu Uzatmak İsterken Ayağını Palete Dönüştüren Yeliz Yeşilmen Dillere Fena Düştü!
Bacak Boyunu Uzatmak İsterken Ayağını Palete Dönüştüren Yeliz Yeşilmen Dillere Fena Düştü!
Ünlü isimlerin filtre ve fotoşopu abartarak dillere düştüğüne çok kez şahit olmuştuk hatta olmaya da devam ediyoruz. Son paylaşımıyla goygoyculara malzeme çıkaran isim de Yeliz Yeşilmen oldu. İnceltme efekti uygularken ayağını epey büyüten Yeşilmen fena tiye alındı.
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Şarkıcı Yeliz Yeşilmen sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi bildiğiniz gibi.
Şu sıralar gündüz kuşağı magazin programlarına sıkça konuk olan Yeşilmen yaptığı açıklamalarla tartışma yaratabiliyor.
Birçok ünlü isme yaptığı eleştirilerle de zaman zaman tepki yağmuruna tutulan ünlü şarkıcı sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde bildiğiniz üzere...
Fotoşop mağduru olan ünlü isimlere de çok denk gelmiştik; hatta Yeliz Yeşilmen de bu kişileri affetmeden ağır eleştirilerde bulunuyordu.
Dubai Marina'dan yeni bir kare yayınlayan Yeliz Yeşilmen'in bacak boyunu uzatmak isterken ayağını da uzatması gözlerden kaçmadı tabii!
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Hadi gelin kim ne demiş, bi' görelim... 👇
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