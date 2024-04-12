Bacak Boyunu Uzatmak İsterken Ayağını Palete Dönüştüren Yeliz Yeşilmen Dillere Fena Düştü!

Ünlü isimlerin filtre ve fotoşopu abartarak dillere düştüğüne çok kez şahit olmuştuk hatta olmaya da devam ediyoruz. Son paylaşımıyla goygoyculara malzeme çıkaran isim de Yeliz Yeşilmen oldu. İnceltme efekti uygularken ayağını epey büyüten Yeşilmen fena tiye alındı.