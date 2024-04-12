Yapay Zeka Yine Döktürdü: Eğer Bahar, Timur'la Evlenmeseydi Nasıl Görünürdü?

Kısa bir zaman önce yayın hayatına başlayan Bahar dizisi izleyici karşısına çıktığı ilk günden beri yoğun ilgi görüyor. Demet Evgar'ın canlandırdığı 'Bahar' karakterinin başından geçenlerse hepimizin malumu... Peki ya Bahar, Timur'la evlenmesiydi nasıl olurdu? '@aihikayerl' adlı hesap işte tam da bu soruya cevap niteliğinde yapay zeka işleri ortaya çıkarmış!