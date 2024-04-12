Yapay Zeka Yine Döktürdü: Eğer Bahar, Timur'la Evlenmeseydi Nasıl Görünürdü?
Yapay Zeka Yine Döktürdü: Eğer Bahar, Timur'la Evlenmeseydi Nasıl Görünürdü?
Kısa bir zaman önce yayın hayatına başlayan Bahar dizisi izleyici karşısına çıktığı ilk günden beri yoğun ilgi görüyor. Demet Evgar'ın canlandırdığı 'Bahar' karakterinin başından geçenlerse hepimizin malumu... Peki ya Bahar, Timur'la evlenmesiydi nasıl olurdu? '@aihikayerl' adlı hesap işte tam da bu soruya cevap niteliğinde yapay zeka işleri ortaya çıkarmış!
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Ekranların en yeni yapımlarından biri olan "Bahar" dizisi 13 Şubat 2024 tarihinde Show Tv ekranlarında yayın hayatına başladı.
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya gibi oyuncuların başrollerinde yer aldığı dizi kısa sürede ilgiyi üzerine toplamayı başardı.
Bir Güney Kore dizisi olan Doctor Cha adlı yapımdan ekranlarımıza uyarlanan Bahar, reytingleri de altüst etmiş durumda; bunda Demet Evgar'ın mükemmel oyunculuğunun payı çok büyük.
Hem hikayesi hem de konusuyla izleyicilerden tam not alan dizide, Umay ve Aziz Uras'ın annesi Bahar'ın ailesi için büyük bir fedakarlık yapıp doktorluk mesleğini bırakarak kendisini ailesine adadığına tanık olduk.
Yapımı bilmeyenler varsa şöyle mini bir özet de geçelim; Bahar'la evli olan Timur, okul döneminde aşık olup aşk yaşadığı Rengin'le günümüzde de yasak aşk yaşıyor.
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Aynı hastanede eşi Bahar'ı aldatan Timur izleyicilerin de sabrını sınıyor zaman zaman. Peki Bahar, kendisinin değerini bilmeyen Timur'la evlenmese nasıl görünürdü?
"@aihikayeler" adlı Instagram hesabı tam da bu sorumuza cevap veren yapay zeka çalışmalarını ortaya sundu. Hadi gelin bakalım, Bahar kendine başka bir yol çizseydi şimdi nasıl olurdu? 👇
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Siz Bahar'ın bu hallerini nasıl buldunuz? Hadi yorumlara...👇
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