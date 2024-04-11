Yıllar İçinde Çok Değişmiş: Bahar Dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın Estetiksiz Halleri

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi son günlerin en popüler yapımlarından biri oldu. İzleyemleri ekranlara kilitleyen yapımın en çok konuşulan karakterleri arasında Ecem Özkaya'nın canlandırdığı 'Rengin' yer aldı tabii. Ünlü oyuncunun estetiksiz halleri de merak uyandırdı.