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Yıllar İçinde Çok Değişmiş: Bahar Dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın Estetiksiz Halleri

Yıllar İçinde Çok Değişmiş: Bahar Dizisinin Rengin'i Ecem Özkaya'nın Estetiksiz Halleri

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
11.04.2024 - 12:47

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi son günlerin en popüler yapımlarından biri oldu. İzleyemleri ekranlara kilitleyen yapımın en çok konuşulan karakterleri arasında Ecem Özkaya'nın canlandırdığı 'Rengin' yer aldı tabii. Ünlü oyuncunun estetiksiz halleri de merak uyandırdı.

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13 Şubat 2024 tarihinde yayın hayatına başlayan yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Bahar dizisi diziseverlerin favori yapımlarından biri oldu.

13 Şubat 2024 tarihinde yayın hayatına başlayan yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği Bahar dizisi diziseverlerin favori yapımlarından biri oldu.

Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar uzun süredir eksikliğini hissettiğimiz komedi türünü de izleyenlerine doyasıya yaşatıyor.

Güney Kore dizisi Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar uzun süredir eksikliğini hissettiğimiz komedi türünü de izleyenlerine doyasıya yaşatıyor.

Hem komedi hem de dramı bünyesinde barındıran yeni dizi de entrikalar da var elbette. Rengin ve Timur'un yasak aşkını duymayan kalmamıştır!

Hem komedi hem de dramı bünyesinde barındıran yeni dizi de entrikalar da var elbette. Rengin ve Timur'un yasak aşkını duymayan kalmamıştır!

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin paylaştığı dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Ecem Özkaya'nın canlandırdığı "Rengin" oldu.

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin paylaştığı dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Ecem Özkaya'nın canlandırdığı "Rengin" oldu.

Rolünü hakkıyla canlandırdan Özkaya'yı bundan önce Gönül Dağı, Cam Kırıkları, Hayat Şarkısı, Zengin Kız Fakir Oğlan dizilerinin kadrolarında da görmüştük.

Rolünü hakkıyla canlandırdan Özkaya'yı bundan önce Gönül Dağı, Cam Kırıkları, Hayat Şarkısı, Zengin Kız Fakir Oğlan dizilerinin kadrolarında da görmüştük.
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İlk olarak Kartallar Yüksek Uçar adlı dizide canlandırdığı "Seval karakteriyle karşımıza çıkmıştı kendisi.

İlk olarak Kartallar Yüksek Uçar adlı dizide canlandırdığı "Seval karakteriyle karşımıza çıkmıştı kendisi.

Bir döneme damgasını vuran Elveda Rumeli dizisinde de rol alan Ecem Özkaya burada da "Küçük Zarife"yi canlandırmıştı.

Bir döneme damgasını vuran Elveda Rumeli dizisinde de rol alan Ecem Özkaya burada da "Küçük Zarife"yi canlandırmıştı.

Peki siz ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın yıllar içindeki değişimini ve estetiksiz hallerini görmüş müydünüz? Cevabınız "Hayır" ise işte merak ettiğiniz o kareler...

Peki siz ünlü oyuncu Ecem Özkaya'nın yıllar içindeki değişimini ve estetiksiz hallerini görmüş müydünüz? Cevabınız "Hayır" ise işte merak ettiğiniz o kareler...

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👇 Peki siz bu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

👇 Peki siz bu değişim hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...

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