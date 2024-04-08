Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses'in İkizlerini Şanlıurfa Halayıyla Uyutma Yöntemini Görmelisiniz

Ocak ayında ikizlerini kucağına alan Yasemin ve İdo Tatlıses şu sıralar magazin en gözde isimlerinden. Oğulları Emir ve Ayel'i uyutmak için türlü yollara başvuran taze anne Yasemin bu sefer de çareyi eşinin memleketi Şanlıurfa'nın halayında aradı...