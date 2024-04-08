Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses'in İkizlerini Şanlıurfa Halayıyla Uyutma Yöntemini Görmelisiniz
Çiçeği Burnunda Anne Yasemin Tatlıses'in İkizlerini Şanlıurfa Halayıyla Uyutma Yöntemini Görmelisiniz
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli aşkı 2017 yılına damgasını vuran en bomba magazin haberlerindendi.
Uzun yıllar aşklarıyla düşmen çatlayan Yasemin ve İdo 7 Ekim 2021 tarihinde Beşiktaş'ta bir otelde nikah masasına oturmuştu. 550 kişilik düğünde adeta yıldızlar geçidi yaşanmıştı.
Ünlüler dünyasının gözde çiftleri arasında parmakla gösterilen ikiliden "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿" müjdesi gelmişti.
Hamilelik sürecinde de devam ettiği aktif paylaşımlarıyla neler yaşadığına anbean tanıklık ettiğimiz ünlü güzele hamilelik de çok yakıştı.
İkizlerine babalarının isimlerini vereceklerini duyuran ünlü çift 22 Ocak Pazartesi günü oğullarını kucaklarına almıştı.
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Bebeklerden İbrahim Ayel, kalbinde sorun olduğu bir operasyon geçirerek bizleri korkutmuştu ancak başarılı bir ameliyatın ardından ailesine kavuşmuştu.
Hem Yasemin Tatlıses hem de İdo Tatlıses sosyal medya hesaplarından yüzlerini göstermedikleri oğullarıyla yaptıkları paylaşımlarla gözlerlerden kalpler çıkarıyor.
Tabii bebekler bir değil iki olunca uyutma konusunda verilen mücadele de ikiye katlanıyor. Taze anne-baba olan ikili en yaratıcı bebek uyutma fikirleriyle karşımıza çıkarak yüzlerimizi gülümsetiyor.
Geçtiğimiz akşam bir paylaşımda bulunan İdo Tatlıses'in paylaştığı kareye "Urfa yöresine ait halaylı uyutma pişş pişşi tekniği" notu eklemesi herkesi kırdı geçirdi.
Hadi gelin Yasemin Tatlıses'in halaylı bebek uyutma yöntemini beraber izleyelim 👇
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