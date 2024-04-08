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Yasemin Şefkatli Üst Üste Operasyon Geçiren Minik Bebeği Ayel'in Sağlık Durumu Hakkında Son Bilgiyi Verdi

Yasemin Şefkatli Üst Üste Operasyon Geçiren Minik Bebeği Ayel'in Sağlık Durumu Hakkında Son Bilgiyi Verdi

GNS
GNS - Onedio Editörü
08.04.2024 - 08:53

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti Ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına aldılar biliyorsunuz. Ancak minik Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu öğrenmiş ve sağlık durumunu hep birlikte merakla takip etmeye başlamıştık. Birkaç kez operasyon geçiren Ayel'in son durumunu annesi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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2021'de dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, 2023 yılının Ağustos ayında anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

2021'de dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, 2023 yılının Ağustos ayında anne-baba olacaklarını duyurmuştu.

2017 yılında başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikili, ikinci yıllarında miniklerinin geldiğini duyurmuştu. Yasemin Şefkatli, haberi 'ikizler geliyor' diyerek takipçileriyle ve sevenleriyle paylaşmıştı.

Çift bebeklerini 22 Ocak'ta kucaklarına aldı. İkizlere babalarının isimlerini vermeyi tercih ettikleri zaten öncesinden biliniyordu.

Çift bebeklerini 22 Ocak'ta kucaklarına aldı. İkizlere babalarının isimlerini vermeyi tercih ettikleri zaten öncesinden biliniyordu.

İki babanın da gönlünü kazanacak şekilde İbrahim Ayel ve Sinan Emir koyacaklarını öğrenmiştik Yasemin Şefkatli henüz hamileyken. Öyle de oldu.

Ancak İbrahim Tatlıses, torunlarından İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu ve ameliyat olacağını söyleyerek dua istemiş, herkesi korkutmuştu.

Ancak İbrahim Tatlıses, torunlarından İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu ve ameliyat olacağını söyleyerek dua istemiş, herkesi korkutmuştu.

Aynı şekilde Yasemin Şefkatli de oğlu Ayel'in sağlık durumuna ilişkin son durumları sosyal medya üzerinden paylaşmaya başlamıştı. Günden güne her şeyin yoluna girdiğini belirten Yasemin Şefkatli, İbrahim Ayel'in ameliyat olacağını doğumdan önce bildiklerini açıklamıştı.

Üst üste operasyon geçiren İbrahim Ayel, sonunda hastaneden çıkarak kendisini bekleyen kardeşi Sinan Emir'e kavuşmuştu.

Üst üste operasyon geçiren İbrahim Ayel, sonunda hastaneden çıkarak kendisini bekleyen kardeşi Sinan Emir'e kavuşmuştu.

Tabii Yasemin Şefkatli bu süreçte ikizlerinin durumunu sosyal medya üzerinden merak eden, dualarını esirgemeyen tüm sevenleri ve takipçileri ile paylaşmaya devam etti.

Son dönemde eski düzenine kavuşmaya başlayan Yasemin Şefkatli, kendisine İbrahim Ayel'in durumu hakkında gelen soruya cevap verdi.

Son dönemde eski düzenine kavuşmaya başlayan Yasemin Şefkatli, kendisine İbrahim Ayel'in durumu hakkında gelen soruya cevap verdi.

Sağlık sorunlarının devam edip etmediği merak edilen Ayel için bir takipçisi Şefkatli'ye 'İyi mi miniğimiz?' diye sordu.

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Yasemin Şefkatli ise İbrahim Ayel'in bu ay sonu yeniden bir operasyon geçireceğini duyurdu.

Yasemin Şefkatli ise İbrahim Ayel'in bu ay sonu yeniden bir operasyon geçireceğini duyurdu.

'Evet dün bu konuyu konuşamadık. Ayelikoyu dün doktoru çok iyi gördü, bu ay sonu operasyonu var. Bunun bir süreç olduğunu biliyorum ama her şey çok güzel gidecek inşallah. Ayrıca iyi ki varsınız.'

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