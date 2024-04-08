Yasemin Şefkatli Üst Üste Operasyon Geçiren Minik Bebeği Ayel'in Sağlık Durumu Hakkında Son Bilgiyi Verdi
Yasemin Şefkatli Üst Üste Operasyon Geçiren Minik Bebeği Ayel'in Sağlık Durumu Hakkında Son Bilgiyi Verdi
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti Ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına aldılar biliyorsunuz. Ancak minik Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu öğrenmiş ve sağlık durumunu hep birlikte merakla takip etmeye başlamıştık. Birkaç kez operasyon geçiren Ayel'in son durumunu annesi Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
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2021'de dünyaevine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, 2023 yılının Ağustos ayında anne-baba olacaklarını duyurmuştu.
Çift bebeklerini 22 Ocak'ta kucaklarına aldı. İkizlere babalarının isimlerini vermeyi tercih ettikleri zaten öncesinden biliniyordu.
Ancak İbrahim Tatlıses, torunlarından İbrahim Ayel'in kalbinde bir sorun olduğunu ve ameliyat olacağını söyleyerek dua istemiş, herkesi korkutmuştu.
Üst üste operasyon geçiren İbrahim Ayel, sonunda hastaneden çıkarak kendisini bekleyen kardeşi Sinan Emir'e kavuşmuştu.
Son dönemde eski düzenine kavuşmaya başlayan Yasemin Şefkatli, kendisine İbrahim Ayel'in durumu hakkında gelen soruya cevap verdi.
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Yasemin Şefkatli ise İbrahim Ayel'in bu ay sonu yeniden bir operasyon geçireceğini duyurdu.
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