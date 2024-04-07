Yılmaz Erdoğan Aşkıyla Gündem Olan Cansu Taşın Başörtülü Haline Gelen Kızılcık Şerbeti Yorumuna Sessiz Kalmadı
Yılmaz Erdoğan Aşkıyla Gündem Olan Cansu Taşın Başörtülü Haline Gelen Kızılcık Şerbeti Yorumuna Sessiz Kalmadı
Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Cansu Taşkın, sosyal medyada paylaştığı başörtülü fotoğrafıyla dikkat çekti. Ardından gelen 'Kızılcık Şerbeti' yorumuna sesiz kalmayan Taşkın'ın cevabı 'yeşil ışık mı?' diye düşündürdü.
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2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılan ancak dereceye giremeyen Cansu Taşkın, 2012'de Idol Of Models'de ikinci olmuş, ardından oyunculuğa atılmıştı.
Daha sonra farklı işlerde rol alsa da Mehmet Ali Erbil'in sunmuş olduğu Çarkıfelek yarışmasında da adından söz ettirmişti.
Daha önce de magazinde pek çok haberiyle ve pek çok kişinin "skandal" olarak adlandırdığı mesajlarla gündeme gelmişti.
Ardından Şubat ayında kendisinin şimdilerde İnci Taneleri dizisiyle herkesin dilinde olan Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı söylenmişti.
İkiliden bir açıklama gelmese de Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'ı izlemeye gittiği geceden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.
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Cansu Taşkın sol olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Kadir Gecesi pozuyla gündeme geldi.
Gelen Kızılcık Şerbeti yorumuna da sessiz kalmadı ve "Tamam" dedi.
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