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Yılmaz Erdoğan Aşkıyla Gündem Olan Cansu Taşın Başörtülü Haline Gelen Kızılcık Şerbeti Yorumuna Sessiz Kalmadı

Yılmaz Erdoğan Aşkıyla Gündem Olan Cansu Taşın Başörtülü Haline Gelen Kızılcık Şerbeti Yorumuna Sessiz Kalmadı

Yılmaz Erdoğan
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.04.2024 - 18:53

Yılmaz Erdoğan'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Cansu Taşkın, sosyal medyada paylaştığı başörtülü fotoğrafıyla dikkat çekti. Ardından gelen 'Kızılcık Şerbeti' yorumuna sesiz kalmayan Taşkın'ın cevabı 'yeşil ışık mı?' diye düşündürdü.

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2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılan ancak dereceye giremeyen Cansu Taşkın, 2012'de Idol Of Models'de ikinci olmuş, ardından oyunculuğa atılmıştı.

2011 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılan ancak dereceye giremeyen Cansu Taşkın, 2012'de Idol Of Models'de ikinci olmuş, ardından oyunculuğa atılmıştı.

Rol aldığı ilk yapım 2010 yılında Fatmagül'ün Suçu Ne? olmuştu. Dizinin 55. bölümünde Engin Akyürek'in canlandırdığı Kerim'in sevgilisi olarak rol almıştı.

Daha sonra farklı işlerde rol alsa da Mehmet Ali Erbil'in sunmuş olduğu Çarkıfelek yarışmasında da adından söz ettirmişti.

Daha sonra farklı işlerde rol alsa da Mehmet Ali Erbil'in sunmuş olduğu Çarkıfelek yarışmasında da adından söz ettirmişti.

2013 yılında 'Qüfür' isimli sinema filminde rol almıştı. Aynı zamanda Cennet Yolu dizisinde de yer almıştı. 2015 yılının ekim ayında ise Miss Model Of The World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

Daha önce de magazinde pek çok haberiyle ve pek çok kişinin "skandal" olarak adlandırdığı mesajlarla gündeme gelmişti.

Daha önce de magazinde pek çok haberiyle ve pek çok kişinin "skandal" olarak adlandırdığı mesajlarla gündeme gelmişti.

Bir dönem Mustafa Sandal ve Sadettin Saran ile yazışmaları gündeme gelmiş ve hesabının ele geçirildiğini söylemişti.

Ardından Şubat ayında kendisinin şimdilerde İnci Taneleri dizisiyle herkesin dilinde olan Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı söylenmişti.

Ardından Şubat ayında kendisinin şimdilerde İnci Taneleri dizisiyle herkesin dilinde olan Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığı söylenmişti.

Bircan Bali, Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır bir ilişki içinde olduğunu söylemişti. İkili arasındaki 25 yaş fark bir hayli konuşulmuştu.

İkiliden bir açıklama gelmese de Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'ı izlemeye gittiği geceden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

İkiliden bir açıklama gelmese de Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'ı izlemeye gittiği geceden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Tabii çiftin birlikte fotoğrafları da var.

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Cansu Taşkın sol olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Kadir Gecesi pozuyla gündeme geldi.

Cansu Taşkın sol olarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Kadir Gecesi pozuyla gündeme geldi.

Eyüp Sultan'da başında başörtüyle verdiği pozuyla dikkat çeken Cansu Taşkın, takipçilerinin mesajlarını da okumayı es geçmedi.

Gelen Kızılcık Şerbeti yorumuna da sessiz kalmadı ve "Tamam" dedi.

Gelen Kızılcık Şerbeti yorumuna da sessiz kalmadı ve "Tamam" dedi.

'Abla Kızılcık Şerbeti'nden teklif alırsan kabul et çok yakışmış.'

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