Kadın Sanatçılara "Külot Giymeyin" Diyen İzzet Yıldızhan'ı Yarı Çıplak Gören Ece Seçkin Lafı Hemen Yapıştırdı
Kadın Sanatçılara "Külot Giymeyin" Diyen İzzet Yıldızhan'ı Yarı Çıplak Gören Ece Seçkin Lafı Hemen Yapıştırdı
Türkücü İzzet Yıldızhan, bundan 2 yıl önce kadın sanatçıların sahne kostümleri hakkında yaptığı yorumlarla epey eleştirilmişti. 'Külotla sahneye çıkmasınlar' lafları hala unutulmayan Yıldızhan, teknede yarı çıplak bir şekilde şarkı söylerken video çekti. Ece Seçkin de bunun üstüne kendini tutamayıp cevap verdi...
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Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan, magazinde enteresan konularla gündeme gelmeye devam ediyor.
Sahneye çıkan kadın sanatçıların "külot" giymemeleri gerektiğini, ahlakının bozulduğunu dile getirmişti 61 yaşındaki türkücü.
Türk toplumunun ahlak anlayışına göre sahne alınması gerektiğini söylemiş ve "külot ve mayoyla sahneye çıkmayın bir zahmet" demişti.
Ardından gelen linçlere dayanamayan İzzet Yıldızhan, RTÜK'e seslenerek "Aileme ve anneme hakaret ediyorlar" demişti.
2 yıl önce yarattığı "külot" polemiğinin ardından sosyal medyada yarı çıplak bir halde şarkı söyleyerek video paylaşan İzzet Yıldızhan, yine tepkilerin hedefi oldu.
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O dönem sahne kostümleri dolayısıyla eleştirilerin hedefinde olan isimlerden biri olan Ece Seçkin de bu görüntü karşısında sessiz kalmadı.
"İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması psikolojimi bozuyor."
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