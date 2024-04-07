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Kadın Sanatçılara "Külot Giymeyin" Diyen İzzet Yıldızhan'ı Yarı Çıplak Gören Ece Seçkin Lafı Hemen Yapıştırdı

Kadın Sanatçılara "Külot Giymeyin" Diyen İzzet Yıldızhan'ı Yarı Çıplak Gören Ece Seçkin Lafı Hemen Yapıştırdı

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.04.2024 - 17:02

Türkücü İzzet Yıldızhan, bundan 2 yıl önce kadın sanatçıların sahne kostümleri hakkında yaptığı yorumlarla epey eleştirilmişti. 'Külotla sahneye çıkmasınlar' lafları hala unutulmayan Yıldızhan, teknede yarı çıplak bir şekilde şarkı söylerken video çekti. Ece Seçkin de bunun üstüne kendini tutamayıp cevap verdi...

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Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan, magazinde enteresan konularla gündeme gelmeye devam ediyor.

Fantezi, arabesk ve Türk halk müziği konusunda ülkenin tanınan isimlerinden biri olan türkücü İzzet Yıldızhan, magazinde enteresan konularla gündeme gelmeye devam ediyor.

Uzun bir süredir adından söz ettirmeyen ünlü türkücü, geçtiğimiz yıllarda kadın sanatçıların sahne kostümleri hakkında yaptığı yorumla gündeme gelmiş ve pek çok kişi tarafından eleştirilmişti.

Sahneye çıkan kadın sanatçıların "külot" giymemeleri gerektiğini, ahlakının bozulduğunu dile getirmişti 61 yaşındaki türkücü.

Sahneye çıkan kadın sanatçıların "külot" giymemeleri gerektiğini, ahlakının bozulduğunu dile getirmişti 61 yaşındaki türkücü.

Bir dönem kadın şarkıcıların sahne kostümleri magazin gündeminde epey konuşulmuş, herkesin fikir beyan edesi gelmişti hatırlarsanız. İzzet Yıldızhan da bu isimlerden bir tanesiydi.

Türk toplumunun ahlak anlayışına göre sahne alınması gerektiğini söylemiş ve "külot ve mayoyla sahneye çıkmayın bir zahmet" demişti.

Türk toplumunun ahlak anlayışına göre sahne alınması gerektiğini söylemiş ve "külot ve mayoyla sahneye çıkmayın bir zahmet" demişti.

'Burası Türkiye! Biraz bu topluma göre yaşamaları lazım. Sahne adabı diye bir şey var. Bir zahmet külot ve mayoyla sahneye çıkmayın. Aileler sizi seyrediyor. Biraz kendinize saygı duyurun.'

Ardından gelen linçlere dayanamayan İzzet Yıldızhan, RTÜK'e seslenerek "Aileme ve anneme hakaret ediyorlar" demişti.

Ardından gelen linçlere dayanamayan İzzet Yıldızhan, RTÜK'e seslenerek "Aileme ve anneme hakaret ediyorlar" demişti.

'Bazı kadın meslektaşlarımın sahne kostümlerine ilişkin hakaret içermeyen görüşlerimi paylaşmıştım. Ancak bazı TV kanallarında mesleği gazetecilik olmayan kişilerin fütursuz ve mesnetsiz suçlamalarına maruz kaldım. Reyting uğruna kamuoyunu yanıltmaya çalıştılar. Hak etmediğim hakaretlere maruz kaldım. Bu konuda şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve aşağılama içeren haber ve yorumlara karşı hukuki süreci başlattığımı söylemek isterim. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve değerli üyelerine sesleniyorum. Kimse, insanlara kolayca bu kadar hakaret etmemeli. Benim aileme ve anneme hakaret ediyorlar. Ailem çok sıkıldı ve üzüldü. Gazetecilik bu mu? Benim hakkımı savunmanız gerekiyor. Lütfen gereğini yapın Sayın RTÜK Başkanı ve değerli üyeleri...'

2 yıl önce yarattığı "külot" polemiğinin ardından sosyal medyada yarı çıplak bir halde şarkı söyleyerek video paylaşan İzzet Yıldızhan, yine tepkilerin hedefi oldu.

2 yıl önce yarattığı "külot" polemiğinin ardından sosyal medyada yarı çıplak bir halde şarkı söyleyerek video paylaşan İzzet Yıldızhan, yine tepkilerin hedefi oldu.

Teknede şarkı söylediği anlar sosyal medyada paylaşılan İzzet Yıldızhan'ın videosu kısa bir süre içinde viral oldu.

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O dönem sahne kostümleri dolayısıyla eleştirilerin hedefinde olan isimlerden biri olan Ece Seçkin de bu görüntü karşısında sessiz kalmadı.

O dönem sahne kostümleri dolayısıyla eleştirilerin hedefinde olan isimlerden biri olan Ece Seçkin de bu görüntü karşısında sessiz kalmadı.

Sahne kostümleri eleştirilen isimlerden biri olan Seçkin, yıllar önceki 'külot' polemiğini yeniden ateşledi.

"İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması psikolojimi bozuyor."

"İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması psikolojimi bozuyor."
twitter.com

'Bize 'sahneye külotla çıkmayın çocuğumun psikolojisi bozuluyor' diyen İzzet abimin yarı çıplak halde hele loy loy loy yapması ve 18'liği saklayıp kapağı masada unutma ihtimali de benim psikolojimi bozuyor 🥲'

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