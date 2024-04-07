Yoğun Bakımdaki Nuri Alço'nun Eşi Burcu Alço'dan Duruma İlişkin Açıklama Geldi

'Eşim pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatımda tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabb’im onu benim, ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarını eksik etmeyin.'