Yoğun Bakımdaki Nuri Alço'nun Eşi Burcu Alço'dan Duruma İlişkin Açıklama Geldi
Yoğun Bakımdaki Nuri Alço'nun Eşi Burcu Alço'dan Duruma İlişkin Açıklama Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yeşilçam'ın kötü adamı, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Nuri Alço, hastaneye kaldırıldığı haberiyle hepimizi korkuttu.
Birden rahatsızlanan Alço'nun acilen hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.
Hastane yönetimi Alço'nun durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu ifade etmişti.
Eşi Burcu Alço ise yaşadıkları durumu "Hafıza kaybı da başlamıştı." diyerek anlattı.
Ardından Nuri Alço'nun son durumuna ilişkin açıklamayı yaptı ve hastane değiştirdiklerini duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Burcu Alço eşi için sevdiklerinden dua istedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda