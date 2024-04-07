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Yoğun Bakımdaki Nuri Alço'nun Eşi Burcu Alço'dan Duruma İlişkin Açıklama Geldi

Yoğun Bakımdaki Nuri Alço'nun Eşi Burcu Alço'dan Duruma İlişkin Açıklama Geldi

Nuri Alço
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.04.2024 - 16:25

Yıllar boyunca Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri olan, herkesin tanıdığı ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede tetkikler sonucu beynine pıhtı attığı öğrenilen Alço'nun eşi Bucu Alço'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

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Yeşilçam'ın kötü adamı, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Nuri Alço, hastaneye kaldırıldığı haberiyle hepimizi korkuttu.

Yeşilçam'ın kötü adamı, Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan Nuri Alço, hastaneye kaldırıldığı haberiyle hepimizi korkuttu.

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden biri olan Nuri Alço, bayram tatili için memleketi Eskişehir'e gitmişti. Ünlü oyuncunun birden Eskişehir'de rahatsızlandığı öğrenildi.

Birden rahatsızlanan Alço'nun acilen hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Birden rahatsızlanan Alço'nun acilen hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Eskişehir Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Nuri Alço'nun yoğun bakıma alındığı ve tedavisine hızla başlandığı, ilgili doktorlar tarafından açıklandı.

Hastane yönetimi Alço'nun durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu ifade etmişti.

Hastane yönetimi Alço'nun durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu ifade etmişti.

'Sanatçı Nuri Alço Eskişehir Hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır.'

Eşi Burcu Alço ise yaşadıkları durumu "Hafıza kaybı da başlamıştı." diyerek anlattı.

Eşi Burcu Alço ise yaşadıkları durumu "Hafıza kaybı da başlamıştı." diyerek anlattı.

'Dün gece nefes alamamaya başladı. Boş boş bakıyordu, hafıza kaybı da başladı. 'Ben neredeyim' demeye başladı. Ambulans çağırmamı istedi. Hemen hastaneye kaldırdım. Şimdi gözlem altında. Hafızası yerinde. Kan sulandırıcı ilaç içiyordu, ihmal etmiş. Neyse ki şimdi iyi...'

Ardından Nuri Alço'nun son durumuna ilişkin açıklamayı yaptı ve hastane değiştirdiklerini duyurdu.

Ardından Nuri Alço'nun son durumuna ilişkin açıklamayı yaptı ve hastane değiştirdiklerini duyurdu.

Nuri Alço'nun Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geçiş yaptığı ve hala yoğun bakımda tedavi altında olduğu söylendi.

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Burcu Alço eşi için sevdiklerinden dua istedi.

Burcu Alço eşi için sevdiklerinden dua istedi.

'Eşim pıhtı atması sonucu kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Bilinci yerinde ve kendinde. Nuri hayatımda tanıdığım en güçlü adamdır. Bunu da atlatacağız. Rabb’im onu benim, ailemizin, sevdiklerinin başından eksik etmesin. Sizler de dualarını eksik etmeyin.'

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