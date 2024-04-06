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Nuri Alço’dan Kötü Haber: Usta Oyuncu Nuri Alço Hastaneye Kaldırıldı, Bilinci Kapalı!

Nuri Alço’dan Kötü Haber: Usta Oyuncu Nuri Alço Hastaneye Kaldırıldı, Bilinci Kapalı!

Nuri Alço
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.04.2024 - 18:25 Son Güncelleme: 06.04.2024 - 18:39

Türk sinemasının efsane isimlerinden Nuri Alço yaşadığı rahatsızlık sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Kaynak: https://www.magazinkolik.com/son-daki...
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Yeşilçam efsanelerinden Nuri Alço’dan kötü haber geldi.

Yeşilçam efsanelerinden Nuri Alço’dan kötü haber geldi.

73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatilini değerlendirmek için memleketi Eskişehir’e eşinin yanına gitti.

73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatilini değerlendirmek için memleketi Eskişehir’e eşinin yanına gitti.

Magazinkolik’te yer alan habere göre; aniden fenalaşan Nuri Alço, Eskişehir Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı.

Magazinkolik’te yer alan habere göre; aniden fenalaşan Nuri Alço, Eskişehir Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beynine pıhtı attığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenilen usta oyuncunun bilincinin de kapalı olduğu belirtildi.

Beynine pıhtı attığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenilen usta oyuncunun bilincinin de kapalı olduğu belirtildi.
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