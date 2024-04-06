Nuri Alço’dan Kötü Haber: Usta Oyuncu Nuri Alço Hastaneye Kaldırıldı, Bilinci Kapalı!
Nuri Alço’dan Kötü Haber: Usta Oyuncu Nuri Alço Hastaneye Kaldırıldı, Bilinci Kapalı!
Kaynak: https://www.magazinkolik.com/son-daki...
Türk sinemasının efsane isimlerinden Nuri Alço yaşadığı rahatsızlık sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun yoğun bakıma alındığını ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
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Yeşilçam efsanelerinden Nuri Alço’dan kötü haber geldi.
73 yaşındaki usta sanatçı, bayram tatilini değerlendirmek için memleketi Eskişehir’e eşinin yanına gitti.
Magazinkolik’te yer alan habere göre; aniden fenalaşan Nuri Alço, Eskişehir Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı.
Beynine pıhtı attığı ve yoğun bakıma alındığı öğrenilen usta oyuncunun bilincinin de kapalı olduğu belirtildi.
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