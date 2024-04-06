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New York'ta Tarihinin En Büyük Depremlerinden Biri Meydana Geldi: İnsanların Sakinliği Dikkat Çekti

New York'ta Tarihinin En Büyük Depremlerinden Biri Meydana Geldi: İnsanların Sakinliği Dikkat Çekti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.04.2024 - 17:02

ABD'nin New York kentinde tarihinin en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Son olarak 2011 yılında 5.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı New York, 4,8 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı. Depremde can ve mal kaybı olmazken sallantı anı kameralara yansıdı.

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ABD'nin New York kentinde yerel saatle 10.20'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD'nin New York kentinde yerel saatle 10.20'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

5 Nisan Cuma günü meydana gelen depremin merkezi New York olarak kaydedilirken, yaklaşık 42 milyon kişinin yaşadığı bölgede hissedildiği aktarıldı. Gökdelenlerin sayıca fazla olduğu New York'ta sarsıntı en çok yüksek binalarda hissedildi.

Depremin ender yaşandığı New York'ta 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ender yaşandığı New York'ta 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından can ve mal kaybı yaşanmadı.

Uluslararası havalimanalarında ise hasar incelemesi yapılmak üzere uçuşlar belirli süreliğine durduruldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda kayıp yaşanmadığının altı çizildi.

New York Valisi Kathy Hochul 'Ekibim, depremin etkilerini ve meydana gelebilecek hasarları değerlendiriyor. Gün boyunca kamuoyunu bilgilendireceğiz.' açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 30 saniye hissedilen depremin New York City, New Jersey, Pennsylvania’nın kuzeyi ve Connecticut’ın batısında hissedildiği aktarıldı.

Yaklaşık 30 saniye hissedilen depremin New York City, New Jersey, Pennsylvania’nın kuzeyi ve Connecticut’ın batısında hissedildiği aktarıldı.

Deprem bölgesi olmayan New York, 2024 yılında ise iki kez depremi yaşadı. İlk depremin 2 Ocak'ta meydana geldiği, büyüklüğünün ise 1.7 olduğu aktarıldı.

Depremlerin ender yaşandığı New York'ta Cuma günü meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ise tarihinin en büyük sarsıntılarından biri oldu.

Depremlerin ender yaşandığı New York'ta Cuma günü meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ise tarihinin en büyük sarsıntılarından biri oldu.

New York, son olarak 23 Ağustos 2011'de 5.8 büyüklüğündeki bir deprem ile sarsılmıştı. Virginia bölgesinde meydana gelen deprem, Washington'dan Boston bölgesine kadar hissedilmişti.

2011'de yaşanana bu deprem, New York'un son 100 yılda yaşadığı en büyük depremdi.

2011 yılına dek, New York'ta kaydedilen 5 büyüklüğündeki deprem 1884 yılında meydana gelmişti.

2011 yılına dek, New York'ta kaydedilen 5 büyüklüğündeki deprem 1884 yılında meydana gelmişti.

Yetkililer, New York'un deprem bölgesi olmadığını ancak zaman zaman sarsıntısı hissedilmeyen küçük depremler olduğunu açıkladı.

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Deprem, kentin pek çok noktasında kameralara yansıdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndaki bir toplantı sırasında sarsıntı hissedildi.

Deprem, kentin pek çok noktasında kameralara yansıdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndaki bir toplantı sırasında sarsıntı hissedildi.

BMGK'da konuşma yapan Janti Soeripto'nun konuşması sırasında sarsıntı hissedildi. O anlar kameraya yansırken Soeripto'nun konuşmasına ara vererek 'Bu bir deprem mi?' diye sorduğu görüldü.

Soeripto daha sonra konuşmasına devam etti.

Empire State Binası'nın sallandığı anlar sosyal medyada çok konuşulurken,

Empire State Binası'nın sosyal medya hesabından "İyiyim" paylaşımı yapıldı.

Empire State Binası'nın sosyal medya hesabından "İyiyim" paylaşımı yapıldı.
twitter.com

Deprem anı birçok vatandaşın kamerasına yansıdı;

Bir okulda öğrencilerin sıraların altına saklandığı anlar bu şekilde kaydedildi;

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Hermione Granger

Biz ve Japonlar 4leri 5leri depremden saymıyoruz yalnız..

Yusuf Kürşad Kalkan

Ben 7.8 6.4 7.6 arka arkaya 9 saat içinde yaşadım antepte bu 4 ler 5 ler bize çerez geliyor artık

Bluejeans

4.8 İzmir de günlük depremler öyle bir başlık atmış ki 8 şiddetinde filan oldu sandım

İronici

Tarihin en büyük depreminin siddeti 4,5 mu? O deprem malatyada hergün oluyor