New York'ta Tarihinin En Büyük Depremlerinden Biri Meydana Geldi: İnsanların Sakinliği Dikkat Çekti

ABD'nin New York kentinde tarihinin en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Son olarak 2011 yılında 5.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı New York, 4,8 büyüklüğünde bir deprem ile sarsıldı. Depremde can ve mal kaybı olmazken sallantı anı kameralara yansıdı.