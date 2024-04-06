New York'ta Tarihinin En Büyük Depremlerinden Biri Meydana Geldi: İnsanların Sakinliği Dikkat Çekti
New York'ta Tarihinin En Büyük Depremlerinden Biri Meydana Geldi: İnsanların Sakinliği Dikkat Çekti
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ABD'nin New York kentinde yerel saatle 10.20'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin ender yaşandığı New York'ta 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından can ve mal kaybı yaşanmadı.
Yaklaşık 30 saniye hissedilen depremin New York City, New Jersey, Pennsylvania’nın kuzeyi ve Connecticut’ın batısında hissedildiği aktarıldı.
Depremlerin ender yaşandığı New York'ta Cuma günü meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem ise tarihinin en büyük sarsıntılarından biri oldu.
2011 yılına dek, New York'ta kaydedilen 5 büyüklüğündeki deprem 1884 yılında meydana gelmişti.
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Deprem, kentin pek çok noktasında kameralara yansıdı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndaki bir toplantı sırasında sarsıntı hissedildi.
Empire State Binası'nın sallandığı anlar sosyal medyada çok konuşulurken,
Empire State Binası'nın sosyal medya hesabından "İyiyim" paylaşımı yapıldı.
Deprem anı birçok vatandaşın kamerasına yansıdı;
Bir okulda öğrencilerin sıraların altına saklandığı anlar bu şekilde kaydedildi;
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Biz ve Japonlar 4leri 5leri depremden saymıyoruz yalnız..
Ben 7.8 6.4 7.6 arka arkaya 9 saat içinde yaşadım antepte bu 4 ler 5 ler bize çerez geliyor artık
4.8 İzmir de günlük depremler öyle bir başlık atmış ki 8 şiddetinde filan oldu sandım
Tarihin en büyük depreminin siddeti 4,5 mu? O deprem malatyada hergün oluyor