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90'larda Bir Elektronik Mağazasında Çekilmiş Görüntüler Teknolojinin Son 30 Yılda Nasıl Geliştiğini Gösterdi

90'larda Bir Elektronik Mağazasında Çekilmiş Görüntüler Teknolojinin Son 30 Yılda Nasıl Geliştiğini Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 16:54

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Teknolojik ilerlemeler, son 30 yıl içerisinde akılalmaz bir hızla gerçekleşti. Bu süre zarfında, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler, hayatımızın her köşesine nüfuz etti ve yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı ve hatta düşünme biçimimizi bile köklü bir şekilde değiştirdi. Bu hızlı gelişim, bir yandan hayranlık uyandırırken, diğer yandan da teknolojiye ayak uydurmanın zorluklarını beraberinde getirdi.

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1996 yılında bir elektronik mağazasında çekilmiş görüntüler, teknolojinin son 30 yıllda geldiği noktayı net bir şekilde gözler önüne serdi.

1996 yılında bir elektronik mağazasında çekilmiş görüntüler, teknolojinin son 30 yıllda geldiği noktayı net bir şekilde gözler önüne serdi.

Tüplü televizyonlar, çanak antenler, müzik setleri o yıllarda genç olanları geçmişe götürürken yeni nesile tamamen yabancı geldi.

Tüplü televizyonlar, çanak antenler, müzik setleri o yıllarda genç olanları geçmişe götürürken yeni nesile tamamen yabancı geldi.

İşte o video;

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