İklim Krizi İçin Gerçekleştirilen Etkinlikte Dünyanın Önemli Yapılarının Işıkları Bir Saatliğine Kapatıldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) tarafından her yıl iklim krizine dikkat çekmek amacıyla Dünya Saati (Earth Hour) etlinliği düzenleniyor. Bu yıl gerçekleşen etkinlik etkileyici bir görüntüye sahne oldu.
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İklim krizine dikkat çekmek için dünyanın dört bir yanından sembol haline gelmiş yapıların ışıkları 1 saatliğinde söndürüldü.
Eyfel Kulesi, Kolezyum, Sidney Opera Binası gibi yapılar ile gerçekeleştirilen etkinlik, önceki yıllara göre daha fazla dikkat çekti.
İşte o video;
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