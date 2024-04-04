17 Yıldır Tayvan'da Yaşayan Bir Türk 7.4'lük Depremin Ardından Yüzleşmemiz Gereken Bazı Gerçeklerden Bahsetti

Bildiğiniz üzere Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi gerçekleşti. 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybının son belirlemelere göre yaklaşık 9 olması, özellikle 6 Şubat günü yaşadığımız felaketin acısı hala tazeyken deprem gerçeği ve yapılabilecekler üzerine her birimizi tekrar tekrar düşündürdü.