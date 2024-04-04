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17 Yıldır Tayvan'da Yaşayan Bir Türk 7.4'lük Depremin Ardından Yüzleşmemiz Gereken Bazı Gerçeklerden Bahsetti

17 Yıldır Tayvan'da Yaşayan Bir Türk 7.4'lük Depremin Ardından Yüzleşmemiz Gereken Bazı Gerçeklerden Bahsetti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 17:47

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Bildiğiniz üzere Tayvan'da son 25 yılın en büyük depremi gerçekleşti. 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybının son belirlemelere göre yaklaşık 9 olması, özellikle 6 Şubat günü yaşadığımız felaketin acısı hala tazeyken deprem gerçeği ve yapılabilecekler üzerine her birimizi tekrar tekrar düşündürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5SrN6XPBQZ/
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17 yıldır Tayvan'da yaşayan Rıfat Karlova, ülkede yaşananları detaylarıyla anlattı.

17 yıldır Tayvan'da yaşayan Rıfat Karlova, ülkede yaşananları detaylarıyla anlattı.

Ülkede yalnızca birkaç binanın yan yattığını, internet ve elektriğin kesilmediğini, hastanelerin yaralılarla dolmadığını, tren seferlerinin aksamadığını söyleyen Karlova hem geçmişte yaşadığımız depremler hem de aynı büyüklükteki bir depremin İstanbul'da yaşanması durumunda neler olabileceği konusunda düşündürdü.

Ülkede yalnızca birkaç binanın yan yattığını, internet ve elektriğin kesilmediğini, hastanelerin yaralılarla dolmadığını, tren seferlerinin aksamadığını söyleyen Karlova hem geçmişte yaşadığımız depremler hem de aynı büyüklükteki bir depremin İstanbul'da yaşanması durumunda neler olabileceği konusunda düşündürdü.

İşte o video;

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