Gurbetçileri Tiye Aldığı Videolar Çeken Sosyal Medya Kullanıcısı Seçim Videosuyla da Güldürdü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hikaye_soyleb...
Geride bıraktığımız seçim döneminde, sonuçlar her kesimden insanı oldukça şaşırttı. Sandıktan hiç beklenmedik sonuçlar çıkınca, hemen hemen her konudan mizah çıkarabilen milletimiz seçim şakalarıyla da güldürdü.
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Almanya'da yaşamla ilgili komik videolar çeken "hikaye_soylebasliyor" isimli sosyal medya kullanıcısı seçim döneminin gurbetçilere etkisini de yine güldüren bir video ile anlattı.
"Dünya tersine dönüyor, ben buna alışamam." diyen gurbetçinin videosundaki detaylar beğeni topladı.
İşte o video;
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