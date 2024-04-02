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Gurbetçileri Tiye Aldığı Videolar Çeken Sosyal Medya Kullanıcısı Seçim Videosuyla da Güldürdü

Gurbetçileri Tiye Aldığı Videolar Çeken Sosyal Medya Kullanıcısı Seçim Videosuyla da Güldürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 21:40

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Geride bıraktığımız seçim döneminde, sonuçlar her kesimden insanı oldukça şaşırttı. Sandıktan hiç beklenmedik sonuçlar çıkınca, hemen hemen her konudan mizah çıkarabilen milletimiz seçim şakalarıyla da güldürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hikaye_soyleb...
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Almanya'da yaşamla ilgili komik videolar çeken "hikaye_soylebasliyor" isimli sosyal medya kullanıcısı seçim döneminin gurbetçilere etkisini de yine güldüren bir video ile anlattı.

Almanya'da yaşamla ilgili komik videolar çeken "hikaye_soylebasliyor" isimli sosyal medya kullanıcısı seçim döneminin gurbetçilere etkisini de yine güldüren bir video ile anlattı.

"Dünya tersine dönüyor, ben buna alışamam." diyen gurbetçinin videosundaki detaylar beğeni topladı.

"Dünya tersine dönüyor, ben buna alışamam." diyen gurbetçinin videosundaki detaylar beğeni topladı.

İşte o video;

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