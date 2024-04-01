AKP'li Belediye Başkanının "Ondan Çoban Bile Olmaz" Dediği Emrullah Akpunar Seçimi Kazanınca Kepenekle Gezdi

Büyük çekişmelere sahne olan bir yerel seçim sürecinin sonuna geldik. Bu dönemin öne çıkan olaylarından biri Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in YRP Aziziye Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpunar için 'Ondan çoban bile olmaz.' demesiydi.