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İzmir Selçuk’ta Belediye Başkanı Seçilen Filiz Ceritoğlu Zaferini Zeybek Oynayarak Kutladı

İzmir Selçuk’ta Belediye Başkanı Seçilen Filiz Ceritoğlu Zaferini Zeybek Oynayarak Kutladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 21:17

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Dün bir yerel seçim sürecini geride bıraktık. Bu seçimde diğer seçimlere kıyasla, halk birçok il, ilçe ve mahallede daha fazla kadın yöneticinin yönetimde söz sahibi olması için oy verdi.

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İzmir, Selçuk'un da belediye başkanı Filiz Ceritoğlu oldu.

İzmir, Selçuk'un da belediye başkanı Filiz Ceritoğlu oldu.

Ceritoğlu zaferini zeybek oynayarak kutladı.

Ceritoğlu zaferini zeybek oynayarak kutladı.

İşte o anlar;

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Kılıç

yakışır fakat in oradan ve çalışmaya başla hedef 2028

Hasan Tahsin

Allah utandırmasın,şimdi rehavete kapılmamak gerekiyor o mevkinin hakkını layığını vermek...

Sinemmmmm

Nasıl güzelsin Başkanım 🥰❤️ Yobazlar kuduruyordu