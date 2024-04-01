İzmir Selçuk’ta Belediye Başkanı Seçilen Filiz Ceritoğlu Zaferini Zeybek Oynayarak Kutladı

Dün bir yerel seçim sürecini geride bıraktık. Bu seçimde diğer seçimlere kıyasla, halk birçok il, ilçe ve mahallede daha fazla kadın yöneticinin yönetimde söz sahibi olması için oy verdi.
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İzmir, Selçuk'un da belediye başkanı Filiz Ceritoğlu oldu.
Ceritoğlu zaferini zeybek oynayarak kutladı.
İşte o anlar;
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yakışır fakat in oradan ve çalışmaya başla hedef 2028
Allah utandırmasın,şimdi rehavete kapılmamak gerekiyor o mevkinin hakkını layığını vermek...
Nasıl güzelsin Başkanım 🥰❤️ Yobazlar kuduruyordu