Ülkemizi Gezen Bir Turist Şehirlerimizi Puanladı: Verdiği Puan İzmirlileri Kızdırdı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5I3vh...
Ülkemiz, tarih ve doğa harikası güzellikleriyle, yılın hemen hemen her zamanında turistlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kendine özgü tarihi dokusu ve nefes kesen doğal manzaralarıyla, Türkiye, farklı mevsimlerde bile ziyaretçilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dünyayı gezen Hollandalı bir turist, ülkemizi de gezdi.
Şehirlerimizi puanlamayı da ihmal etmeyen gezgin, bazılarını biraz sinirlendirdi.
Favorisinin Eskişehir olduğunu aşıklayan genç bir de şehirlerimiz hakkında yorumda bulundu.
İşte o video;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda