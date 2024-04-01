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Ülkemizi Gezen Bir Turist Şehirlerimizi Puanladı: Verdiği Puan İzmirlileri Kızdırdı

Ülkemizi Gezen Bir Turist Şehirlerimizi Puanladı: Verdiği Puan İzmirlileri Kızdırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 20:50

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Ülkemiz, tarih ve doğa harikası güzellikleriyle, yılın hemen hemen her zamanında turistlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kendine özgü tarihi dokusu ve nefes kesen doğal manzaralarıyla, Türkiye, farklı mevsimlerde bile ziyaretçilerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5I3vh...
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Dünyayı gezen Hollandalı bir turist, ülkemizi de gezdi.

Dünyayı gezen Hollandalı bir turist, ülkemizi de gezdi.

Şehirlerimizi puanlamayı da ihmal etmeyen gezgin, bazılarını biraz sinirlendirdi.

Şehirlerimizi puanlamayı da ihmal etmeyen gezgin, bazılarını biraz sinirlendirdi.

Favorisinin Eskişehir olduğunu aşıklayan genç bir de şehirlerimiz hakkında yorumda bulundu.

Favorisinin Eskişehir olduğunu aşıklayan genç bir de şehirlerimiz hakkında yorumda bulundu.

İzmir - Bu videodaki diğer şehirlere kıyasla 7 çok da güzel görünmüyor ama İzmir aslında çok güzel bir şehir! Beni diğer şehirler gibi uçurmadı ama yine de sağlam bir 7!

Ankara - Belki biraz fazla yoğun ve kaotik ama Ankara'da buna değer o kadar çok şey vardı ki. Anıtkabir gezilebilecek çok ilginç bir yerdi ve Aspava'daki deneyimim Ankara'ya 7.5 verdirdi!

Bursa - Tarih açısından çok zengin bir şehir. Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi, benim gibi bir tarih ineği için burası altın madeniydi! Bursa'da iskender'i denemek lazım..

İstanbul - Canlılık, güzellik, yemek ve bir sürü kategori söz konusu olduğunda başka hiçbir şehir kıyaslanamaz! Hayatımda en çok gittiğim şehirlerden biri İstanbul, ömrümün sonuna kadar da gitmeye devam edeceğim!

Eskişehir - Peki neden küçük Eskişehir 10 alıyor da İstanbul almıyor? Çünkü... bu liste şehirlerdeki deneyimime, kişiliğime ve zevkime dayanıyor. Yaşanacak bir Türk şehri seçecek olsam ASLA İstanbul'u seçmem, benim için çok yoğun.

Ben Eskişehir'i seçerdim çünkü kişiliğime uygun. Canlı ama aynı zamanda huzurlu. Tarihi var ama aynı zamanda modern. Şehir İstanbul, Paris, Venedik karışımı bence ama kalabalık, tehlike, turist tuzakları olmadan!

İşte o video;

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