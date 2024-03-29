Zaman Makinesi Gibi: Satın Aldığı Kasetten 90-2000'lerde Marmara Üniversitesi'nde Çekilmiş Görüntüler Çıktı

Günümüzde kameralar artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Fakat bundan sadece 10-20 yıl önce fotoğraf makineleri ve kameralar her birimiz için büyüleyici ürünlerdi. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle hayatımıza hızlı bir şekilde entegre olabilen bu ürünler günümüzde basit hale gelse de eski günlerde çekilmiş görüntüler her birimize hala sadece izlerken bile iyi hissettirebiliyor.