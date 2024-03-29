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Zaman Makinesi Gibi: Satın Aldığı Kasetten 90-2000'lerde Marmara Üniversitesi'nde Çekilmiş Görüntüler Çıktı

Zaman Makinesi Gibi: Satın Aldığı Kasetten 90-2000'lerde Marmara Üniversitesi'nde Çekilmiş Görüntüler Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 23:02

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Günümüzde kameralar artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Fakat bundan sadece 10-20 yıl önce fotoğraf makineleri ve kameralar her birimiz için büyüleyici ürünlerdi. Teknolojinin hızla ilerlemesiyle hayatımıza hızlı bir şekilde entegre olabilen bu ürünler günümüzde basit hale gelse de eski günlerde çekilmiş görüntüler her birimize hala sadece izlerken bile iyi hissettirebiliyor.

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Bir kadın, satın aldığı bir kasette 90-2000'li yıllara ait bir görüntü buldu.

Bir kadın, satın aldığı bir kasette 90-2000'li yıllara ait bir görüntü buldu.

Arındandan bu kasetin sahibini ve görüntülerdeki kişileri aramak için videoyu sosyal medya hesabınan paylaştı.

Arındandan bu kasetin sahibini ve görüntülerdeki kişileri aramak için videoyu sosyal medya hesabınan paylaştı.
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O video izleyenleri hem o günlere götürdü hem de hüzünlendirdi.

O video izleyenleri hem o günlere götürdü hem de hüzünlendirdi.

İşte o video;

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