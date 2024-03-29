Arkadaşların Birbirlerine 'Çirkin Hediyeler' Aldıkları Eğlenceli Etkinlikte Gelen Hediyeler Güldürdü

Son zamanlarda sosyal medya platformlarında birbirinden yaratıcı ve dikkat çekici hediyeleşme konseptleriyle karşılaşıyoruz. Arkadaşların hediyeleşmek için farklı fikirler bulduğu bu etlinliklerde ortaya hem sıcak hem de komik görüntüler çıkabiliyor.
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Bir grup arkadaş "Çirkin Hediye Günü" etkinliği düzenledi ve birbirlerine garip hediyeler aldılar.
Gelen hediyeler hem videodakilere hem de izleyenleri güldürdü.
İşte o etkinlik;
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