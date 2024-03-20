Bir Kadın TikTok'ta Gördüğü 'Saç Kıtlatma' Akımını Denemek İsterken Arkadaşının Saçlarını Koparttı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@oznur_ekz/vid...
Sosyal medyada her dönem birbirinden ilginç akımlar başlıyor. Onlardan biri de 'saç kıtlatma' akımıydı. Baş ağrılarını azalttığı ve saçların hızlı uzamasını sağladığı düşünülen bu yöntem kısa sürede bir TikTok akımına dönüşmüştü.
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Bir kadın da bu akımı bir arkadaşının üzerinde denedi fakat işler pek planladıkları gibi gitmedi.
Saç tutamını gerektiğinden az alında, tüm saç elinde kaldı.
İşte o video;
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