Bir Afgan ile Evlenen Kadın Gelen İlginç Soruları Paylaştı: "Tabii ki 'Afganistan'a Dönün' Diyorlar"

Çeşitli kültürel kökenlere sahip iki bireyin evliliği, her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu tür birliktelikler, farklı kültürlerin çarpıştığı ve bir arada var olmaya çalıştığı bir alanı temsil ediyor. Fakat bazı etnik kökenlere sahip insanların evliliği siyasal ya da kültürel sebeplerden ötürü diğerlerinde göre daha fazla dikkat çekebiliyor.