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Bir Afgan ile Evlenen Kadın Gelen İlginç Soruları Paylaştı: "Tabii ki 'Afganistan'a Dönün' Diyorlar"

Bir Afgan ile Evlenen Kadın Gelen İlginç Soruları Paylaştı: "Tabii ki 'Afganistan'a Dönün' Diyorlar"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 13:01

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Çeşitli kültürel kökenlere sahip iki bireyin evliliği, her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu tür birliktelikler, farklı kültürlerin çarpıştığı ve bir arada var olmaya çalıştığı bir alanı temsil ediyor. Fakat bazı etnik kökenlere sahip insanların evliliği siyasal ya da kültürel sebeplerden ötürü diğerlerinde göre daha fazla dikkat çekebiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mervemollaogl...
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Afgan biriyle evli olan sosyal medya kullanıcısı kendilerine gelen birbirinden ilginç soruları paylaştı.

Afgan biriyle evli olan sosyal medya kullanıcısı kendilerine gelen birbirinden ilginç soruları paylaştı.

Evlilikleriyle ilgili merak uyandıran bazı noktaları da aydınlatan kadın, çektiği video ile bu soruları tiye aldı.

Evlilikleriyle ilgili merak uyandıran bazı noktaları da aydınlatan kadın, çektiği video ile bu soruları tiye aldı.

İşte o video;

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