Beşiktaş'tan Havalimanına Giden Sosyal Medya Fenomeni Meriç Keskin Ödediği Ücret Karşısında Fenalık Geçirdi

Fiyatların sürekli yükselişi, birçok sektördeki maliyet algımızı tamamen değiştirdi. Bu durum, ekonomik süreçlerimizi ve finansal değerlendirmelerimizi yeniden şekillendirdi. Artık ne pahalı ne ucuz, hangi ürün gerçekten değerinde ücretlendiriliyor anlayamayabiliyoruz. Geçmiş dönem harcamalarımıza baktığımızda ise ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz.
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Sosyal medya fenomeni Beşiktaş'tan havalimanına taksiyle gitti ve 800 TL taksi ücreti ödedi.
Bunu geçmiş dönemlede aynı yol için ödediği ücretle karşılaştırınca da küçük bir fenalık geçirdi.
İşte o video;
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