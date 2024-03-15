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Beşiktaş'tan Havalimanına Giden Sosyal Medya Fenomeni Meriç Keskin Ödediği Ücret Karşısında Fenalık Geçirdi

Beşiktaş'tan Havalimanına Giden Sosyal Medya Fenomeni Meriç Keskin Ödediği Ücret Karşısında Fenalık Geçirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 16:09

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Fiyatların sürekli yükselişi, birçok  sektördeki maliyet algımızı tamamen değiştirdi. Bu durum, ekonomik süreçlerimizi ve finansal değerlendirmelerimizi yeniden şekillendirdi. Artık ne pahalı ne ucuz, hangi ürün gerçekten değerinde ücretlendiriliyor anlayamayabiliyoruz. Geçmiş dönem harcamalarımıza baktığımızda ise ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz.

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Sosyal medya fenomeni Beşiktaş'tan havalimanına taksiyle gitti ve 800 TL taksi ücreti ödedi.

Sosyal medya fenomeni Beşiktaş'tan havalimanına taksiyle gitti ve 800 TL taksi ücreti ödedi.

Bunu geçmiş dönemlede aynı yol için ödediği ücretle karşılaştırınca da küçük bir fenalık geçirdi.

Bunu geçmiş dönemlede aynı yol için ödediği ücretle karşılaştırınca da küçük bir fenalık geçirdi.

İşte o video;

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