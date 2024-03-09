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Romantik Evlilik Teklifi Sırasında Kadının Yandığı Fark Edilmeyince Felaketin Eşiğinden Dönüldü

Romantik Evlilik Teklifi Sırasında Kadının Yandığı Fark Edilmeyince Felaketin Eşiğinden Dönüldü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 17:24

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Sosyal medya platformları, birçok farklı konseptte evlilik tekliflerinin sergilendiği bir vitrin haline geldi. Hatta öyle ki bu platformlarda karşımıza çıkan evlilik teklifleri ilginçlik ve sıra dışı konseptler konusunda neredeyse birbiriyle bir yarış halinde. Fakat benzersiz olmak isterken bazen beklenmedik kazalar da yaşanabiliyor.

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Bir genç, kız arkadaşına teknede sadece fakat şık bir evlilik teklifi gerçekleştirmek istedi.

Bir genç, kız arkadaşına teknede sadece fakat şık bir evlilik teklifi gerçekleştirmek istedi.

Fakat o sırada, kız arkadaşına doğru gelen alevleri fark edemeyince felaketin eşiğinden dönüldü.

Fakat o sırada, kız arkadaşına doğru gelen alevleri fark edemeyince felaketin eşiğinden dönüldü.

İşte o anlar;

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