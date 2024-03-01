Düğünün Yapılacağı Yere Giden Gelin ve Damadın Arabada Yorgunluktan Uyukladıkları Gülümseten Anlar

Düğünler, özellikle evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftler için yoğun enerji ve zaman gerektiren bir süreç haline dönüşebiliyor. Bu özel günün mükemmel olması için detaylara dikkat etmek, her şeyin kusursuz olmasını sağlamak adına çaba sarf etmek, düğün sahiplerinin üzerinde büyük bir yük oluşturabiliyor. Bu durum çiftlerin bu süreçte yaşadığı stres ve yorgunluğu da beraberinde getiriyor.