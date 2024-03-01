Bir Fotoğrafçının 2024 Yılında Kasetli Kamerayla Çektiği Görüntülerle Geçmişe Bir Yolculuk Yapacaksınız

Fotoğraf eskiden oldukça değerliydi. Her bir kare, özenle ve titizlikle çekilir, ardından sabırla geliştirilirdi. Fotoğraflar, anıları somutlaştıran, geçmişi bugüne taşıyan değerli parçalar olarak görülürdü. Dijitalleşme ve teknolojinin hızlı ilerlemesi ile fotoğrafa bakış açısı tamamen değişti.