Bir Fotoğrafçının 2024 Yılında Kasetli Kamerayla Çektiği Görüntülerle Geçmişe Bir Yolculuk Yapacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/omerhaktanb...
Fotoğraf eskiden oldukça değerliydi. Her bir kare, özenle ve titizlikle çekilir, ardından sabırla geliştirilirdi. Fotoğraflar, anıları somutlaştıran, geçmişi bugüne taşıyan değerli parçalar olarak görülürdü. Dijitalleşme ve teknolojinin hızlı ilerlemesi ile fotoğrafa bakış açısı tamamen değişti.
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Artık cebimizdeki telefonlarla her an her saniye fotoğraf çekebiliyoruz ve her birimiz güzel fotoğraflar çekebilmek için kendimize yöntemler geliştiriyoruz.
Bir fotoğrafçı eski, kasetli bir kamera ile günümüzdeki gibi bir Instagram videosu çekti.
Ortaya çıkan görüntü, her birimizi geçmişe bir yolculuğa çıkarttı.
İşte o video;
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