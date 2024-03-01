Alper Gezeravcı'nın "Uzaya Gitmek Hep Hayaliniz miydi?" Sorusuna Verdiği Cevap Uzun Uzun Düşündürecek

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı uzay yolduluğunu tamamladı. Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, 19 Ocak'ta başarılı bir şekilde yolculuğa başlamış, yaklaşık 18 gün süren bu çalışmada 13 farklı deneye katılmıştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle dünyaya dönüşleri 3 kez ertelenen ekip 7 Şubat'ta uzay istasyonundan ayrıldı.