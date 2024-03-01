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Alper Gezeravcı'nın "Uzaya Gitmek Hep Hayaliniz miydi?" Sorusuna Verdiği Cevap Uzun Uzun Düşündürecek

Alper Gezeravcı'nın "Uzaya Gitmek Hep Hayaliniz miydi?" Sorusuna Verdiği Cevap Uzun Uzun Düşündürecek

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 15:19

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İlk astronotumuz Alper Gezeravcı uzay yolduluğunu tamamladı.  Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronot, 19 Ocak'ta başarılı bir şekilde yolculuğa başlamış, yaklaşık 18 gün süren bu çalışmada 13 farklı deneye katılmıştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle dünyaya dönüşleri 3 kez ertelenen ekip 7 Şubat'ta uzay istasyonundan ayrıldı.

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Döner dönmez merak edilen soruları yanıtlayan Alper Gezeavcı bir çok programa katıldı ve röportajlar verdi.

Döner dönmez merak edilen soruları yanıtlayan Alper Gezeavcı bir çok programa katıldı ve röportajlar verdi.

Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına katılan astronotumuza, "Uzaya gitmek hep hayaliniz miydi?" sorusu soruldu.

Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına katılan astronotumuza, "Uzaya gitmek hep hayaliniz miydi?" sorusu soruldu.

"Hayallerimin bir sınırı vardı." diyen Gezeravcı'nın "Bu başka milletlerin hayaliydi." cevabı izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

"Hayallerimin bir sınırı vardı." diyen Gezeravcı'nın "Bu başka milletlerin hayaliydi." cevabı izleyenleri uzun uzun düşündürdü.

İşte o video;

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