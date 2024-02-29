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Sinan Akçıl'ın Seçim Şarkısını Yazdığı AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'a Sahnede Ettiği İltifatlar Gündem Oldu

Sinan Akçıl'ın Seçim Şarkısını Yazdığı AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'a Sahnede Ettiği İltifatlar Gündem Oldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 15:13

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Yerel seçimlere son 1 ay kaldı. Bu süreçte adaylar seçim çalışmalarıyla sık sık gündem oluyor. İBB'nin mevcut belediye başkanı ve yeni dönem başkan adayı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz haftalarda seçim şarkısını yayınlamış, şarkıda Karadeniz esintileri dikkat çekmişti.

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AKP'nin Adayı Murat Kurum'un seçim şarkısını Sinan Akçıl yaptı.

AKP'nin Adayı Murat Kurum'un seçim şarkısını Sinan Akçıl yaptı.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Akçıl Murat Kurum'la olan fotoğrafını "İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an." notuyla paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Akçıl Murat Kurum'la olan fotoğrafını "İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an." notuyla paylaşmıştı.

Akçıl ve Kurum, sahnede yan yana geldi ve Sinan Akçıl Kurum hakkında düşüncelerini dile getirdi.

Akçıl ve Kurum, sahnede yan yana geldi ve Sinan Akçıl Kurum hakkında düşüncelerini dile getirdi.

"Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum.” diyen Akçıl 'geceleri rahat uyumak için' oyunu Murat Kurum'a vereceğini de açıkladı.

"Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum.” diyen Akçıl 'geceleri rahat uyumak için' oyunu Murat Kurum'a vereceğini de açıkladı.

İşte o anlar;

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