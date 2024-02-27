Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum Yorumu Gündem Oldu: “Acemi Adaya İstanbul Adaylığı Birkaç Beden Büyük Geldi.”

Yerel seçimlere 1 ay gibi bir süre kaldı. Tüm adaylar seçim sürecinde halkın oyunu kazanmak için elinden geleni yapıyor. Fakat neredeyse herkesin gözü kulağı İstanbul'da. AKP'nin adayı Murat Kurum ve İBB'nin mevcut başkanı İmamoğlu arasında çekişme devam ediyor.
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Bu süreçte mitinglerine devam eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeni dönem başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören’de halkla bir araya geldi.
İmamoğlu, Murat Kurum'u "Acemi Aday" olarak nitelendirerek, "Bu acemi adayın üzerinde İstanbul adaylığının büyüklüğü kendisini aştı." dedi.
İmamoğlu Murat Kurum'un "Polemiklerden uzak duracağım." ifadelerini hatırlatarak "Bunu anlatıyorum çünkü bu acemiliği resmetmek zorundayım ki sizde bunu görün anlayayım vatandaşımız da görsün anlasın bu gerçekten kötü bir sınav veriyor keşke projeleri konuşsa biz de projelerini dinlesek. Ben polemikten uzak duracağım demişti. Ben ona acemi aday diyorum. Bazen yüzümüzde acı tebessüm oluşturmuyor değil. Biraz su kaynattı acemi aday. Polemikleriyle gündeme geldi. 5 yıldır bana yakıştırmaya çalıştıkları laflarla polemik üzerinden sataşmaya gayret etti." dedi.
İşte o anlar;
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