Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum Yorumu Gündem Oldu: “Acemi Adaya İstanbul Adaylığı Birkaç Beden Büyük Geldi.”

Yerel seçimlere 1 ay gibi bir süre kaldı. Tüm adaylar seçim sürecinde halkın oyunu kazanmak için elinden geleni yapıyor. Fakat neredeyse herkesin gözü kulağı İstanbul'da. AKP'nin adayı Murat Kurum ve İBB'nin mevcut başkanı İmamoğlu arasında çekişme devam ediyor.