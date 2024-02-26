Görüş Bildir
Haberler
Video
Murat Kurum'un Seçim Standında Dağıtılan Çayı Alan Amcanın Yaptığı Ters Köşe Muhabiri Güldürdü

Murat Kurum'un Seçim Standında Dağıtılan Çayı Alan Amcanın Yaptığı Ters Köşe Muhabiri Güldürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 21:06 Son Güncelleme: 26.02.2024 - 21:13

İçerik Devam Ediyor

Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Bu süreçte sokak röportajlarının gündemi de elbette ki yerel seçimler. Özellikle YouTube kanalları sokaklarda, halkın seçimle ilgili nabzını tutmaya devam ediyor. Kanal Dünya isimli kanalın sokak röportajında güldüren bir an yaşandı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kanaldunya/vi...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Muhabir Murat Kurum'un seçim standında dağıtılan çayı alan bir vatandaşa vereceği cevaba hazır bir şekilde mikrofon uzattı.

Muhabir Murat Kurum'un seçim standında dağıtılan çayı alan bir vatandaşa vereceği cevaba hazır bir şekilde mikrofon uzattı.

Fakat vatandaşın cevabı hem muhabiri hem izleyenleri güldürdü.

Fakat vatandaşın cevabı hem muhabiri hem izleyenleri güldürdü.

İşte o röportaj;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
15
8
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?