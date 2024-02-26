Murat Kurum'un Seçim Standında Dağıtılan Çayı Alan Amcanın Yaptığı Ters Köşe Muhabiri Güldürdü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kanaldunya/vi...
Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Bu süreçte sokak röportajlarının gündemi de elbette ki yerel seçimler. Özellikle YouTube kanalları sokaklarda, halkın seçimle ilgili nabzını tutmaya devam ediyor. Kanal Dünya isimli kanalın sokak röportajında güldüren bir an yaşandı.
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Muhabir Murat Kurum'un seçim standında dağıtılan çayı alan bir vatandaşa vereceği cevaba hazır bir şekilde mikrofon uzattı.
Fakat vatandaşın cevabı hem muhabiri hem izleyenleri güldürdü.
İşte o röportaj;
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