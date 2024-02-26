Murat Kurum'un Seçim Standında Dağıtılan Çayı Alan Amcanın Yaptığı Ters Köşe Muhabiri Güldürdü

Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Bu süreçte sokak röportajlarının gündemi de elbette ki yerel seçimler. Özellikle YouTube kanalları sokaklarda, halkın seçimle ilgili nabzını tutmaya devam ediyor. Kanal Dünya isimli kanalın sokak röportajında güldüren bir an yaşandı.