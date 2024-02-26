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Erdoğan'ın İBB Açıklaması Gündem Oldu: "Ülkeyi Biz Yönetiyoruz, İstanbul'daki Zat Bu İmkana Sahip Değil”

Erdoğan'ın İBB Açıklaması Gündem Oldu: "Ülkeyi Biz Yönetiyoruz, İstanbul'daki Zat Bu İmkana Sahip Değil”

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 18:12

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Bildiğiniz üzere yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Bu süreçte gözler en çok da büyük şehirlere çevrildi. Bu şehilerin başında tabii ki İstanbul geliyor.

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Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan İBB ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan İBB ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Şu anda ülkeyi kimler yönetiyor? Bizler yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan zat, böyle bir imkana sahip mi? Değil!” diyen Erdoğan'ın sözleri üzerine, Ekrem İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz." açıklaması hatırlandı.

"Şu anda ülkeyi kimler yönetiyor? Bizler yönetiyoruz. İstanbul'da bulunan zat, böyle bir imkana sahip mi? Değil!” diyen Erdoğan'ın sözleri üzerine, Ekrem İmamoğlu'nun "Engelleniyoruz." açıklaması hatırlandı.

"31 Mart'tan itibaren Murat Kurum'la Ankara el ele verdiği zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak." diyen Erdoğan'ın o açıklamasına "İtiraf gibi açıklama." yorumları yapıldı.

"31 Mart'tan itibaren Murat Kurum'la Ankara el ele verdiği zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak." diyen Erdoğan'ın o açıklamasına "İtiraf gibi açıklama." yorumları yapıldı.

İşte o açıklama;

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