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Cübbeli Ahmet'in Tavla Yorumu Gündem Oldu: “Tavla Oynayan, Allah'a-Peygambere İsyan Etmiştir!"

Cübbeli Ahmet'in Tavla Yorumu Gündem Oldu: “Tavla Oynayan, Allah'a-Peygambere İsyan Etmiştir!"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 16:24

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Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü daha önce de tavla, satranç gibi oyunlarla ilgili yaptığı yorumlarla gündem olmuştu hatırlarsanız. Ünlü'nün gündeminde yine bu oyunlar vardı.

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Tavla oynayanların, Allah'a-Peygambere isyan ettiğini söyleyen Cübbeli Ahmet "Tavla oynadıktan sonra namaza kalkan domuz kanı ile abdest almış gibidir!" dedi.

Tavla oynayanların, Allah'a-Peygambere isyan ettiğini söyleyen Cübbeli Ahmet "Tavla oynadıktan sonra namaza kalkan domuz kanı ile abdest almış gibidir!" dedi.

Aynı zamanda bu insanların yanlarına oturanların dambütün sevaplarının silineceğini söylediği o anlar gündem oldu.

Aynı zamanda bu insanların yanlarına oturanların dambütün sevaplarının silineceğini söylediği o anlar gündem oldu.

İşte o sözler;

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