Cübbeli Ahmet'in Tavla Yorumu Gündem Oldu: “Tavla Oynayan, Allah'a-Peygambere İsyan Etmiştir!"

Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü daha önce de tavla, satranç gibi oyunlarla ilgili yaptığı yorumlarla gündem olmuştu hatırlarsanız. Ünlü'nün gündeminde yine bu oyunlar vardı.
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Tavla oynayanların, Allah'a-Peygambere isyan ettiğini söyleyen Cübbeli Ahmet "Tavla oynadıktan sonra namaza kalkan domuz kanı ile abdest almış gibidir!" dedi.
Aynı zamanda bu insanların yanlarına oturanların dambütün sevaplarının silineceğini söylediği o anlar gündem oldu.
İşte o sözler;
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