Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor: Bir Kadının "Aura Ölçtürme Seansı" Sosyal Medyada Viral Oldu

Sosyal medya platformlarında, birbirinden ilginç ve dikkat çekici spiritüel terapi teknikleri, çeşitli ritüeller ve uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. Her biri kendine has özellikleri ve uygulama biçimleriyle ön plana çıkan bu spiritüel terapi metodları, bu konulara ilgi duyanların da, bu tarz uygulamalara asla inanmayanların da dikkatini çekmeyi başarıyor.
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Bir kadın, yaptırdığı "Aura Ölçtürme Seansı"nı paylaştı.
Kendisinin de "İlgisi olanların merakla izlediği, bilgisi olmayanların birçok şeyi sorguladığı terapi seansı." diye bahsettiği o anlar, sosyal medyada daha çok bilgisi olmayanların ilgisini çekince videoya ilginç yorumlar geldi.
İşte o video;
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Silkelenecek ne çok keriz var ya Rab. Öyle bir memleket ki hangi taşı kaldırsak memba fışkırıyor adeta.
Nasıl dolandırıcı nasıl enayi avına çıkılır seansı olmuş daha çok😅
Kafaya koydum ya dolandırıcı olacam ben bu ülkede skerler….