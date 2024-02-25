Her Gün Bir Yenisi Ekleniyor: Bir Kadının "Aura Ölçtürme Seansı" Sosyal Medyada Viral Oldu

Sosyal medya platformlarında, birbirinden ilginç ve dikkat çekici spiritüel terapi teknikleri, çeşitli ritüeller ve uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. Her biri kendine has özellikleri ve uygulama biçimleriyle ön plana çıkan bu spiritüel terapi metodları, bu konulara ilgi duyanların da, bu tarz uygulamalara asla inanmayanların da dikkatini çekmeyi başarıyor.