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Instagram Videolarını Süsleyen Çiçekli Bali Banyolarının Gerçek Hali Sizi Biraz Hayal Kırıklığına Uğratacak

Instagram Videolarını Süsleyen Çiçekli Bali Banyolarının Gerçek Hali Sizi Biraz Hayal Kırıklığına Uğratacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 23:48

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Turistik yerlerin, fotoğraflardaki kadar mükemmel olmadığına dair görüntüler, geçmişte de pek çok kez karşımıza çıktı. Görüntülerdeki yerlerin gerçekteki halleri, çoğu zaman beklentilerimizi karşılamaz ve bizi hayal kırıklığına uğratır.

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Son yılların, görenlere derin bir iç geçirten manzaraya karşı kurulmuş içi çiçeklerle dolu Bali banyolarının da gerçek yüzü paylaşıldı.

Son yılların, görenlere derin bir iç geçirten manzaraya karşı kurulmuş içi çiçeklerle dolu Bali banyolarının da gerçek yüzü paylaşıldı.

Kısa sürede solan çiçekler ve çiçeklerle birlikte küvette yerini alan böcekler görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Kısa sürede solan çiçekler ve çiçeklerle birlikte küvette yerini alan böcekler görenleri hayal kırıklığına uğrattı.

İşte o karşılaştırma;

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