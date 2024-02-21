Gözlükleriyle Tanışıp İlk Kez Görmeye Başlayan Bebeklerin Yaşadığı Mutluluk Sizin de İçinizi Isıtacak

Bebekler, dünyanın en masum ve en güzel varlıkları. Onların saf sevgisi, eşsiz gülümsemeleri ve hayat dolu enerjileri, herkesin kalbini ısıtır. Her biri, kendi özgün kişilikleri ve eşsiz yetenekleri ile hayatımıza renk katar.
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Görme problemleriyle doğan bebeklerin, gözlüklerini taktıkları ilk an verdikleri tepkiler sosyal medyada viral oldu.
İlk kez görmeye başlayan bebeklerin o an yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk izleyenlerin de içini ısıttı.
İşte o video;
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