Çuf Çuf Hoca'nın Türkiye Şubesi: Bir Müzisyen Düğünde Şarkıya Çuf Çuf Hoca Taklidiyle Girdi

Kaynak: https://www.instagram.com/erenkdzmusic/
Mizah, Türkiye'nin sosyal ve kültürel yaşamının ayrılmaz bir parçası. Hemen hemen her birimiz hayatının her anında, her konuda gülümseyecek bir detay yakalayabilme yeteneğine sahibiz.
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Bir düğünde sahneye çıkan Eren Karadeniz, hepimizin aşina olduğu ses kontrolünü biraz farklı bir yöntemle yaptı.
Şarkıya, Pakistan'da ilginç sesler çıkararak iyileşemez denen hastaları iyileştirdiğini iddia eden 'Çuf Çuf Hoca'nın taklidiyle girdi.
O anlar izleyenleri güldürürken, ülkemiz insanının mizah anlayışını bir kere daha ortaya koydu.
İşte o video;
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Ah bu müzisyenler yokmuuuu herşeyi tiye alır 😂