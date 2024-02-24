Görüş Bildir
Haberler
Video
Çuf Çuf Hoca'nın Türkiye Şubesi: Bir Müzisyen Düğünde Şarkıya Çuf Çuf Hoca Taklidiyle Girdi

Çuf Çuf Hoca'nın Türkiye Şubesi: Bir Müzisyen Düğünde Şarkıya Çuf Çuf Hoca Taklidiyle Girdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 16:36

İçerik Devam Ediyor

Mizah, Türkiye'nin sosyal ve kültürel yaşamının ayrılmaz bir parçası. Hemen hemen her birimiz  hayatının her anında, her konuda gülümseyecek bir detay yakalayabilme yeteneğine sahibiz.

Kaynak: https://www.instagram.com/erenkdzmusic/
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir düğünde sahneye çıkan Eren Karadeniz, hepimizin aşina olduğu ses kontrolünü biraz farklı bir yöntemle yaptı.

Bir düğünde sahneye çıkan Eren Karadeniz, hepimizin aşina olduğu ses kontrolünü biraz farklı bir yöntemle yaptı.

Şarkıya, Pakistan'da ilginç sesler çıkararak iyileşemez denen hastaları iyileştirdiğini iddia eden 'Çuf Çuf Hoca'nın taklidiyle girdi.

Şarkıya, Pakistan'da ilginç sesler çıkararak iyileşemez denen hastaları iyileştirdiğini iddia eden 'Çuf Çuf Hoca'nın taklidiyle girdi.

O anlar izleyenleri güldürürken, ülkemiz insanının mizah anlayışını bir kere daha ortaya koydu.

O anlar izleyenleri güldürürken, ülkemiz insanının mizah anlayışını bir kere daha ortaya koydu.

İşte o video;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
piyanist

Ah bu müzisyenler yokmuuuu herşeyi tiye alır 😂