Kızı Ehliyet Sınavını Kazanınca Daha Fazla Parası Gitmeyeceği İçin Mutluluktan Kutlama Hazırlayan Baba

Kaynak: https://www.tiktok.com/@askimmerveyim...
18 yaşını geçen herkes için ehliyet heyecanı başlıyor. Fakat süreç bazıları için pek kolay geçmiyor. Bazıları için ehliyet yolculuğu, beklenenden daha karmaşık ve zorlu bir hal alabiliyor.
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'askimmerveyim' isimli TikTok kullanıcısı, ehliyetini almayı başarınca babası kendisinden daha fazla sevindi.
Daha fazla para vermeyeceği için çok mutlu olan baba, kızı için kutulama hazırladı.
Baba kızın o mutlu anları, izleyenlerin de içini ısıttı.
İşte o video;
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