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Kızı Ehliyet Sınavını Kazanınca Daha Fazla Parası Gitmeyeceği İçin Mutluluktan Kutlama Hazırlayan Baba

Kızı Ehliyet Sınavını Kazanınca Daha Fazla Parası Gitmeyeceği İçin Mutluluktan Kutlama Hazırlayan Baba

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 21:26

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18 yaşını geçen herkes için ehliyet heyecanı başlıyor. Fakat süreç bazıları için pek kolay geçmiyor. Bazıları için ehliyet yolculuğu, beklenenden daha karmaşık ve zorlu bir hal alabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@askimmerveyim...
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'askimmerveyim' isimli TikTok kullanıcısı, ehliyetini almayı başarınca babası kendisinden daha fazla sevindi.

'askimmerveyim' isimli TikTok kullanıcısı, ehliyetini almayı başarınca babası kendisinden daha fazla sevindi.

Daha fazla para vermeyeceği için çok mutlu olan baba, kızı için kutulama hazırladı.

Daha fazla para vermeyeceği için çok mutlu olan baba, kızı için kutulama hazırladı.

Baba kızın o mutlu anları, izleyenlerin de içini ısıttı.

Baba kızın o mutlu anları, izleyenlerin de içini ısıttı.

İşte o video;

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