Hayatındaki Üzücü Anların Üzerine Kahkaha Efekti Ekleyerek Kendince Acıyla Baş Etme Yöntemi Geliştiren Genç

Her birimizin acıyla mücadele etme biçimleri birbirinden farklıdır. Kimi zaman bu durum, içinde bulunduğumuz durumun zorluğuna, kişisel deneyimlerimize veya belki de doğuştan gelen eğilimlerimize bağlı olabilir. Ancak sonuçta, her birimizin bu zorluklarla başa çıkma biçimi, yaşamın karmaşıklığını ve belirsizliğini anlamlandırma şeklimizi yansıtır.