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Hayatındaki Üzücü Anların Üzerine Kahkaha Efekti Ekleyerek Kendince Acıyla Baş Etme Yöntemi Geliştiren Genç

Hayatındaki Üzücü Anların Üzerine Kahkaha Efekti Ekleyerek Kendince Acıyla Baş Etme Yöntemi Geliştiren Genç

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 23:30

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Her birimizin acıyla mücadele etme biçimleri birbirinden farklıdır. Kimi zaman bu durum, içinde bulunduğumuz durumun zorluğuna, kişisel deneyimlerimize veya belki de doğuştan gelen eğilimlerimize bağlı olabilir. Ancak sonuçta, her birimizin bu zorluklarla başa çıkma biçimi, yaşamın karmaşıklığını ve belirsizliğini anlamlandırma şeklimizi yansıtır.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kubilay_kuruo...
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Bir genç hayatındaki üzücü olayların ardından kahkaha efekti gelseydi, nasıl hissedeceğini görmek için bir video çekti.

Bir genç hayatındaki üzücü olayların ardından kahkaha efekti gelseydi, nasıl hissedeceğini görmek için bir video çekti.

Hepimizin günlük hayatta yaşadığı zorlukların yer aldığı video, tam yerinde gelen kahkaha efektiyle izleyenleri de rahatlattı.

Hepimizin günlük hayatta yaşadığı zorlukların yer aldığı video, tam yerinde gelen kahkaha efektiyle izleyenleri de rahatlattı.

İşte o video;

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