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Ayda Yürüyüş Yaptırdı: Bir Kullanıcısı Sanal Gerçeklik Gözlüğünü Köpeğine Denetti

Ayda Yürüyüş Yaptırdı: Bir Kullanıcısı Sanal Gerçeklik Gözlüğünü Köpeğine Denetti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 21:53

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Sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro hayatımıza hızlı bir giriş yaptı. Teknolojiyle ilişkimizi ve günlük yaşamımızı başka bir seviyeye çıkarmaya hazırlanan bu yeni teknolojiyi kullanmaya erken başlayanlar, ilginç deneyimlere adım atmaya başladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3DPSe...
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Bir kullanıcı bu sanal gerçeklik gözlüğünü köpeğine denetti.

Bir kullanıcı bu sanal gerçeklik gözlüğünü köpeğine denetti.

Köpeğine bu gözlükle ayda yürüyüş yaptırdı, onunla bahçede oynadığı anları göstererek evin içindeyken bahçedeymiş gibi hissetmesini sağladı.

Köpeğine bu gözlükle ayda yürüyüş yaptırdı, onunla bahçede oynadığı anları göstererek evin içindeyken bahçedeymiş gibi hissetmesini sağladı.

Video bazılarına eğlenceli gelirken bazıları ile bunu 'istismar' olarak değerlendirdi.

İşte o video;

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