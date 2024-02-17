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Kendi Oluşturduğu 13 Aylık Takvimle Daha Uzun Yaşamanın Sırrını Bulan TikTok Kullanıcısı Kafaları Karıştırdı

Kendi Oluşturduğu 13 Aylık Takvimle Daha Uzun Yaşamanın Sırrını Bulan TikTok Kullanıcısı Kafaları Karıştırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 00:06 Son Güncelleme: 18.02.2024 - 00:11

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Zaman çok hızlı geçiyor ve her birimiz geçen zamanı en iyi, en verimli şekilde geçirmenin yollarını arıyoruz. Özellikle sınav dönemlerinde ya da yetişmesi gereken bir proje olduğunda zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilemiyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ivedat/video/...
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Bir TikTok kullanıcısı kendi oluşturduğu 13 aylı takvimle, zamanı kendi istediği gibi yönetmenin bir yolunu buldu.

Bir TikTok kullanıcısı kendi oluşturduğu 13 aylı takvimle, zamanı kendi istediği gibi yönetmenin bir yolunu buldu.

Bu sayede daha uzun yaşadığını hissettiğini söyleyen kullanıcının bu yöntemi kimilerine mantıklı gelirken kimileri ise bu durumu 'kendini kandırmak' olarak yorumladı.

Bu sayede daha uzun yaşadığını hissettiğini söyleyen kullanıcının bu yöntemi kimilerine mantıklı gelirken kimileri ise bu durumu 'kendini kandırmak' olarak yorumladı.

İşte o takvim;

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Bozkurt

Evren bile zamanı geldiğinde yok olacak hacı. Ayrıca böyle bir dünyada uzun yaşama isteğinin mantıklı hiç bir tarafı yok. Ortadoğu mitlerindeki ölümden sonra... Devamını Gör

Soğan Olsun mu

ben de zaman makinesini buldum. deminden şimdiye gelebiliyorum

Nebil

Tamam abi, en çok sen yaşıyorsun bu hayatı ve yaşayacak sın, tebrikler 🎉