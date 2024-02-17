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Şehri Kırmızıya Boyadılar: Yüzlerce Kızıl Saçlı İnsanın Bir Araya Geldiği Festivalden 'Renkli' Görüntüler

Şehri Kırmızıya Boyadılar: Yüzlerce Kızıl Saçlı İnsanın Bir Araya Geldiği Festivalden 'Renkli' Görüntüler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 14:59 Son Güncelleme: 17.02.2024 - 15:19

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Kızıl saç dünyada en nadir görülen saç renklerinden biri. Kızıl saçlıların dünya nüfusuna oranı sadece %2. Kızıl saç genelde çocukluk döneminde genellikle farklı olmanın verdiği rahatsızlıkla sevilmese de büyüyünce aslında ne kadar hoş bir özellik olduğu anlaşılıyor.

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Tüm doğal kızıl saçlıların bir araya geldiği bir festival düzenlendi.

Tüm doğal kızıl saçlıların bir araya geldiği bir festival düzenlendi.

Kızıl saçlara sahip olan bir sosyal medya fenomeni, festivalin tüm detaylarını takipçileriyle paylaştı.

Kızıl saçlara sahip olan bir sosyal medya fenomeni, festivalin tüm detaylarını takipçileriyle paylaştı.

Ortaya renkli görüntülerin çıktığı festival beğeni topladı.

İşte o festival;

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