Şehri Kırmızıya Boyadılar: Yüzlerce Kızıl Saçlı İnsanın Bir Araya Geldiği Festivalden 'Renkli' Görüntüler

Kızıl saç dünyada en nadir görülen saç renklerinden biri. Kızıl saçlıların dünya nüfusuna oranı sadece %2. Kızıl saç genelde çocukluk döneminde genellikle farklı olmanın verdiği rahatsızlıkla sevilmese de büyüyünce aslında ne kadar hoş bir özellik olduğu anlaşılıyor.
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Tüm doğal kızıl saçlıların bir araya geldiği bir festival düzenlendi.
Kızıl saçlara sahip olan bir sosyal medya fenomeni, festivalin tüm detaylarını takipçileriyle paylaştı.
İşte o festival;
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