Şehri Kırmızıya Boyadılar: Yüzlerce Kızıl Saçlı İnsanın Bir Araya Geldiği Festivalden 'Renkli' Görüntüler

Kızıl saç dünyada en nadir görülen saç renklerinden biri. Kızıl saçlıların dünya nüfusuna oranı sadece %2. Kızıl saç genelde çocukluk döneminde genellikle farklı olmanın verdiği rahatsızlıkla sevilmese de büyüyünce aslında ne kadar hoş bir özellik olduğu anlaşılıyor.