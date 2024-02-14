Sitcom Tutkunları Bayılacak! Herkesin Farklı Bir Sitcom Dizisi Karakteri Gibi Giyindiği Harika Parti

Sitcomlar, bazı izleyiciler için sadece yemek saatlerini renklendiren kısa dizi bölümleri olabilirken; bazıları içinse adeta bir tutku. Bu izleyici kitlesi, sitcomları sadece bir arka plan gürültüsü olarak değil, tamamen kendilerini kaptırabilecekleri bir dünya olarak görürler. Bu nedenle, sitcomların her bir bölümü, onlar için özel bir anlam taşır ve her bir sahne, onların hayatlarının bir parçası haline gelir.