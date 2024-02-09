Ailesi Zanzibar'a Taşındığı İçin Yerel Bir Okula Giden Rus Kız "Okulda Bir Günüm" Videosu Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/zanzi_sonya/
Sürekli şehir değiştirmenin zorunluluğu olan ailelerin çocukları, her gittikleri okulda kendilerini yeni bir düzene adapte etmek ve tamamen yeni bir yaşam sürdürmek zorunda kalır. Bu süreç, her ne kadar zorlu olsa da, aynı zamanda kişinin kendini geliştirmesi ve yeni deneyimler kazanması açısından bir şans da olabilir. Bu durum, kişinin hayatını ciddi anlamda şekillendirir ve bu süreçte kazanılan deneyimler, ileriki yaşamında oldukça etkili olur.
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Minik Sonya da ailesi ile birlikte Rusya'dan Zanzibar'a taşınmak zorunda kaldı.
Afrika'da yerel bir okulda eğitim gören Sonya, okulda geçirdiği bir gününü paylaştı.
Derslerin İngilizce işlendiğini ama çocukların çoğunlukla Svahili dilinde konuştuğunu söyleyen Sonya, bu dili de yavaş yavaş öğreniyor.
İşte Sonya'nın "Okulda Bir Günüm" videosu;
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