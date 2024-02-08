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Bir Veli Yeni Neslin Yetiştirilme Tarzıyla İlgili Söyledikleriyle Dikkat Çekti: "Zengin Olsun Diye Eğitmeyin"

Bir Veli Yeni Neslin Yetiştirilme Tarzıyla İlgili Söyledikleriyle Dikkat Çekti: "Zengin Olsun Diye Eğitmeyin"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
08.02.2024 - 18:23

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Dünyada gerçekleştirilmesi en karmaşık ve zorlu görevlerden biri hiç şüphesiz çocuk yetiştirmek. Bu, hem fiziksel hem de duygusal enerji, sürekli bir özveri ve sabır gerektiren bir süreçtir. Aynı zamanda çocuk yetiştirmek, bir yaşamı şekillendirme ve gelecekteki bir yetişkinin karakterini ve değerlerini belirleme sorumluluğunu üstlenmektir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@besteuyanik
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'besteuyanik' isimli bir veli, yeni nesil çocukların yetiştirilme tarzıyla ilgili yaptığı bir eleştiriyle dikkatleri üzerine çekti.

'besteuyanik' isimli bir veli, yeni nesil çocukların yetiştirilme tarzıyla ilgili yaptığı bir eleştiriyle dikkatleri üzerine çekti.

Özgüvenli çocuklar yetiştirilmek isterken, saygı kurallarından uzak bir neslin yetiştirildiğini vurgulayan Uyanık, "Çocuklarını zengin olsunlar diye değil, insan olsunlar diye eğitin" dedi.

Özgüvenli çocuklar yetiştirilmek isterken, saygı kurallarından uzak bir neslin yetiştirildiğini vurgulayan Uyanık, "Çocuklarını zengin olsunlar diye değil, insan olsunlar diye eğitin" dedi.

İşte o video;

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