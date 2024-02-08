Bir Veli Yeni Neslin Yetiştirilme Tarzıyla İlgili Söyledikleriyle Dikkat Çekti: "Zengin Olsun Diye Eğitmeyin"

Dünyada gerçekleştirilmesi en karmaşık ve zorlu görevlerden biri hiç şüphesiz çocuk yetiştirmek. Bu, hem fiziksel hem de duygusal enerji, sürekli bir özveri ve sabır gerektiren bir süreçtir. Aynı zamanda çocuk yetiştirmek, bir yaşamı şekillendirme ve gelecekteki bir yetişkinin karakterini ve değerlerini belirleme sorumluluğunu üstlenmektir.