Demet Akalın Ayıp Olarak Değerlendirmişti! Artan Yemekleri Bir Kaba Koyan Kadın Bunu Bir Akıma Dönüştürdü

Geçtiğimiz günlerde yemek yediği bir mekanda artan yiyeceklerini bir kaba koyup yanında götüren kadının görüntüleri viral olmuş, Demet Akalın sunuculuğunu yaptığı programda bunu 'ayıp' olarak değerlendirmişti.
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Bu video çok ses getirince kadın bunu bir akıma dönüştürmeye ve bu konuda farkındalık yaratmaya karar verdi.
Sosyal medyada "kabınıyanındataşı" başlığıyla israfın önüne geçmeyi amaçlayan kadını eleştirenler kadar destek olanlar da oldu.
İşte o video;
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