"Ne Yemek İstiyorsun?" Sorusuna Lahmacun ve Ayran Cevabını Veren Miniğin Yemek Keyfi Diyet Bozduracak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ilaydagench/v...
Çocukların damak tadının yetişkinlerden farklı olduğu biliniyor. Miniklerin yemek tercihleri ve tatları konusunda belirgin bir seçicilik göstermeleri ve bazen beklenmedik lezzetlere yönelmeleri, ailelerini şaşırtabiliyor.
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Bir anne kızına "Ne yemek istiyorsun?" diye sordu ve minik kız bir yetişkin gibi, net bir şekilde lahmacun ve ayran sipariş verdi.
Lahmacununu da yine bir yetişkin gibi büyük bir keyifle yiyen miniğin o anları, izleyenlerin de iştahını arttırdı.
İşte o video;
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