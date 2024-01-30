Dişçi Randevusu Sırasında İnsan Dostuna Refakat Ederek Stresini Azaltan Köpeğin O Anları İçinizi Isıtacak

Köpekler insanların en sadık dostu. Özellikle çocuklar ve köpekler arasındaki bağ çok özel olabiliyor. Çocukların saf ve masum sevgisi, köpeklerin sadakatiyle birleştiğinde ortaya çıkan bu özel bağ, hem çocukların hem de köpeklerin hayatına olumlu bir etki bırakıyor.
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Çocukların en stresli oldukları anlardan biri elbette doktor kontrolleridir.
Bir dişçi randevusu sırasında insan dostuna refakat eden köpeğin videosu sosyal medyada beğeni topladı.
İşte o anlar;
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