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Dişçi Randevusu Sırasında İnsan Dostuna Refakat Ederek Stresini Azaltan Köpeğin O Anları İçinizi Isıtacak

Dişçi Randevusu Sırasında İnsan Dostuna Refakat Ederek Stresini Azaltan Köpeğin O Anları İçinizi Isıtacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 23:34

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Köpekler insanların en sadık dostu. Özellikle çocuklar ve köpekler arasındaki bağ çok özel olabiliyor. Çocukların saf ve masum sevgisi, köpeklerin sadakatiyle birleştiğinde ortaya çıkan bu özel bağ, hem çocukların hem de köpeklerin hayatına olumlu bir etki bırakıyor.

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Çocukların en stresli oldukları anlardan biri elbette doktor kontrolleridir.

Çocukların en stresli oldukları anlardan biri elbette doktor kontrolleridir.

Bir dişçi randevusu sırasında insan dostuna refakat eden köpeğin videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Bir dişçi randevusu sırasında insan dostuna refakat eden köpeğin videosu sosyal medyada beğeni topladı.

Hem çocuğun hem köpeğin huzurlu bir şekilde tedavinin bitmesini beklediği anlar, izleyenlerin de kalbini ısıttı.

İşte o anlar;

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