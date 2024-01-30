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Geçirdiği Ameliyatın Ardından Narkozun Etkisiyle Bambaşka Bir Aleme Geçen Gencin Güldüren Anları

Geçirdiği Ameliyatın Ardından Narkozun Etkisiyle Bambaşka Bir Aleme Geçen Gencin Güldüren Anları

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 20:15

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Narkozun beynin bilinçli düşünme yeteneğini geçici olarak durdurmasından dolayı, ameliyat sonrasında insanlar genellikle hatırlamadığı garip ve beklenmedik eylemler gerçekleştirebiliyor. Bu durum, hem hastalar hem de yakınları için ilginç ve bazen komik anlar yaşanmasına sebep olabiliyor.

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Bir genç de ameliyat sonrası narkozun etkisindeyken ailesi tarafından şakalandı.

Bir genç de ameliyat sonrası narkozun etkisindeyken ailesi tarafından şakalandı.

Narkozun etkisi korkuyla birleşince de ortaya güldüren diyaloglar çıktı.

Narkozun etkisi korkuyla birleşince de ortaya güldüren diyaloglar çıktı.

İşte o anlar;

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