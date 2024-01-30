Geçirdiği Ameliyatın Ardından Narkozun Etkisiyle Bambaşka Bir Aleme Geçen Gencin Güldüren Anları

Narkozun beynin bilinçli düşünme yeteneğini geçici olarak durdurmasından dolayı, ameliyat sonrasında insanlar genellikle hatırlamadığı garip ve beklenmedik eylemler gerçekleştirebiliyor. Bu durum, hem hastalar hem de yakınları için ilginç ve bazen komik anlar yaşanmasına sebep olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir genç de ameliyat sonrası narkozun etkisindeyken ailesi tarafından şakalandı.
Narkozun etkisi korkuyla birleşince de ortaya güldüren diyaloglar çıktı.
İşte o anlar;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın