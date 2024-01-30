Geçirdiği Ameliyatın Ardından Narkozun Etkisiyle Bambaşka Bir Aleme Geçen Gencin Güldüren Anları

Narkozun beynin bilinçli düşünme yeteneğini geçici olarak durdurmasından dolayı, ameliyat sonrasında insanlar genellikle hatırlamadığı garip ve beklenmedik eylemler gerçekleştirebiliyor. Bu durum, hem hastalar hem de yakınları için ilginç ve bazen komik anlar yaşanmasına sebep olabiliyor.